■ ولاية الخرطوم تعيش واقعاً هو الأقسي والأكثر تعقيداً في تاريخها منذ عقود .. وهذا يتطلب أن يتم التفكير لترتيب الأوضاع داخلها بطريقة غير تقليدية تتجاوز النصوص الجامدة !!

■ الطريقة الحالية في إدارة شأن الخرطوم ستقود إلي تأجيل وتأخير عودة المواطنين ..

■ التدمير والخراب الذي خلّفته عصابات ومليشيات التمرد أكثر من قوة إحتمال وتدبير حكومة الولاية ..

■ لماذا لايتم تقسيم ولاية الخرطوم إلي ثلاث مناطق لتسهيل وتسريع توفير الخدمات وتأهيل المرافق لعودة المواطنين كأولوية قصوي ..المناطق المقترحة .. أم درمان ( يبقي أحمد حمزة والياً عليها) .. بحري منطقة .. وشرق النيل منطقة مع وضع التدابير الفنية والمالية لتقصير الظل الإداري بين المناطق المختلفة ..

■ هذا المقترح لأغراض وفترة محددة تتعلق بضبط السيولة الإدارية والأمنية والخدمية التي تعيشها ولاية الخرطوم في الوقت الراهن .. وهو من جملة أفكار أخري للخروج من عاصمة السودان من وهدتها الراهنة ..

عبد الماجد عبد الحميد