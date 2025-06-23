من أحاجي الحرب():

○ كتب: د. معتز المهدي

هذا إعتراف من قائدهم بأنهم في أضعف أوضاعهم الميدانية ..

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ألمح قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمليات العسكرية في حال تمكنوا من التخلص من مسيرات الجيش السوداني.

وقال: ” نطمئن ناس الشمالية ونهر النيل ما بنجيب معانا شفشافة”.

كما وعد قواته بالحصول على رواتبهم بأثر رجعي بجانب توفير خدمات العلاج ووصول المساعدات الإنسانية لمئات الآلاف من المواطنين المتواجدين بالمناطق الخاضعة لسيطرتهم.

#من_أحاجي_الحرب