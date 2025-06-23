((السؤال هل عبدالرحيم اخو حميدتي بخير بعد استهدافه قبل أيام بطائرة مسيرة ))

من أحاجي الحرب():

○ Mohamed Abd Urhman Hashim

تحقيق– أين كان حميدتي طوال العامين؟

✍🏽 نقيب محمد عبدالرحمن هاشم

اقراء آخر سطر في المقال اولاً 👇🏽

⛔️الغياب الميداني الكامل

•لم يُشاهد حميدتي في ميادين القتال طوال سنتين

•ظهرت عدة فيديوهات له لكنها كانت “مُسجلة مسبقًا” وبجودة متواضعة تُظهره في أماكن مغلقة

•انتشرت شائعات واسعة (مؤسسة أحيانًا على معلومات استخباراتية غير مؤكدة) بأنه قد�

◦أُصيب إصابة قاتلة.

◦خضع لعلاج في إحدى الدول الإفريقية أو الخليجية.

◦قُتل فعلًا وأصبح يُدار ملف التمرد بصوت وصورة مزيفين (deepfake).

‼️الاستخبارات الدولية كانت تبحث عن تأكيد

•اختفاؤه أحرج حتى حلفاءه بمن فيهم أجهزة دولية تدعمه.

•ظهور شقيقه عبد الرحيم، في المشهد كممثل للواجهة زاد من الشكوك.

⛔️ثانيًا:

لماذا ظهر الآن؟ التوقيت ليس عشوائيًا

.توقيت يُراهن على الإنهاك

•دخلت الحرب السودانية شهرها الـ 26.

•يراهن المتمرد على أن السودان (شعبًا وجيشًا) قد أنهكه طول الحرب.

•يحاول إرسال رسالة مفادها: “أنا ما زلت موجودًا وقادر على التحدي

إعادة تعبئة معنوية لقواته المتفككة

• الجنود في الميدان يعانون من فقدان القيادة المباشرة.

•كثرة الإشاعات أثرت على ولائهم.

•مقاتلو المرتزقة الأفارقة (خاصة التشاديين والنيجريين) بدأوا بالفرار أو التمرد.

•فكان ظهوره ضرورة لتثبيت الجبهات.

٠محاولة الرد على الضربات الجوية الناجحة للجيش

•الجيش السوداني نفّذ مؤخرًا عدة ضربات ناجحة ضد تجمعات استراتيجية للمليشيا في شمال دارفور وغرب كردفان.

•استهداف خاص لأماكن القيادة والسيطرة C2.

٠توقيت إعلامي بالتزامن مع ضغوط سياسية

•تقارير غربية تحاول الدفع نحو “تفاوض أو حل سياسي”وتروّج لضرورة “إشراك حميدتي”.

•ظهوره قد يكون بدعم من غرف عمليات خارجية تريد منحه شرعية وجود على الأرض.

⛔️ثالثًا:

قراءة نفسية وإعلامية لمشهد الظهور

استخدام التكبيرات واللغة الدينية

•محاولة لاستثارة مشاعر الجنود.

•استحضار الرمزية الدينية لتبرير الحرب، رغم افتقادها لأي مشروعية.

•مشهد يُراد به الظهور بين “جنود مؤمنين بولائهم”، لكنّه في الواقع:�◦كاشف لعزلته

◦خالٍ من أي إعلان عسكري نوعي أو انتصار حقيقي لم يكن معه من القادة الكبار الغالبية هلكت

•لغة التهديد

• تكرار تهديد بعض الولايات مثل شمال كردفان والشمالية ، دون امتلاك القوة العملياتية لتنفيذ ذلك يشير إلى رغبة في خلق حرب نفسية وإرباك جبهات الجيش.

ظهور طاقم حراسات وبعضهم ملثمين غالبا أجانب لايصال الرسالة بانه مسيطر

⛔️رابعًا:

ما وراء الصورة – من حرّكه الآن؟

🔺عوامل داخلية

•تصدّع داخل قياداته، خاصة بين الجناح العربي والمرتزقة الأفارقة.

•عودة بعض القادة الميدانيين من ليبيا وتشاد تطالب بـ”قيادة فعلية”.

عوامل خارجية

• تقارير تشير إلى:

◦لقاءات تمت في إفريقيا الوسطى وتشاد مؤخرًا بين قادة ميدانيين وأجهزة استخبارات غربية

◦تدخّل من قبل جهاز أجنبي لإقناعه بالظهور مجددًا “لإعادة التوازن

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⛔️ خامسًا:

الواقع العملياتي: أين يقف التمرد؟

•محصور جغرافيًا: جزء من كردفان ودارفور

•فاقد للزخم البشري انهيار الحاضنة الشعبية تمردات داخلية وعمليات تصفية بين صفوفه.

•تحت الحصار الجوي والعملياتي: الطيران السوداني يفرض سيطرة نارية مستمرة.

•لا قدرة على الهجوم الاستراتيجي: كل عملياتهم دفاعية أو إغارات سريعة ومجزأة.

📌 الخلاصة الاستراتيجية:

ظهور حميدتي اليوم ليس علامة على القوة بل علامة على الضعف.

إنه:

•محاولة أخيرة لإثبات وجود سياسي قبل أن يتم تجاوزه للابد

•صرخة معنوية في وجه الانهيار الميداني لقواته التي تفقد كل يوم موقعًا أو مقاتلًا أو ولاء.

•ورقة إعلامية استخبارية لتحريك الجمود في ملفات التفاوض.

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((طبعاً هذا التحليل إذا كان حميدتي حياً😂))

((السؤال هل عبدالرحيم اخو حميدتي بخير بعد استهدافه قبل أيام بطائرة مسيرة ))