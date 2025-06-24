الإستعمار بالصواريخ …

هذا عهد الإستعمار بالصواريخ فلم تعد هناك حاجة لإرسال جيوش وخسائر أرواح.

كل ماهو مطلوب إلا تكون لديك الكفاءات البشرية والقدرات التصنيعية لصناعة صاروخ منافس.

سيتم تحديد سقوفاتك في كل شيئ.

سقفك في التعليم ، في الصناعة ، في الزراعة ، في الهوية ، وسيكون لديك وكيل في مسمى رئيس ومسرحية إسمها ديموقراطية فيها مسرح إسمه برلمان وإنتخابات محدد سلفا من يفوز فيها.

سيكون لديك نشيد جمهوري وعلم مزركش وسيكون أحفادك سعداء ومنتشين لأن ريال مدريد إنتصر على برشلونة.

#كمال_حامد 👓