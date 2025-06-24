لايستطيع أحد أن ينكر أو يشكك الدور الكبير الذي قامت به الحركات المسلحة في حرب الكرامة

◾️لايستطيع أحد أن ينكر أو يشكك الدور الكبير الذي قامت به الحركات المسلحة في حرب الكرامة مقدمة شهداءها جنباً إلى جنب شهداء القوات المسلحة والقوات الأخرى ومناوي نفسه قدم شقيقة شهيداً في هذه الحرب..

◾️قبل أبريل 2023 لم تترك الحرية والتغيير للشعب السوداني خياراً وهي تلوح بطرحها (إما الأطاري أو الحرب) وكانت الحرب..

◾️الذي أخشاه أن ترتكب الحركات المسلحة ذات الجريمة فإما أتفاق جوبا أو الإنسحاب من الصف الوطني وعندها سترتكب الحركات الخطأ التاريخي والرهان على البندقيه رهان خاسر ولكم في بندقية حمدتي العظة والعبرة..

◾️الخيار الخاسر هو خيار الإملاءات والشروط بفاتورة المواقف وهي فاتورة دفعها الجميع وعلى رأسهم قيادات الجيش نفسها والفريق ياسر العطا رفض الإبتزاز وشقيقه مأسور لدى المليشيا مؤدياً واجبه كما ينبغي أن يكون رافضاً الترغيب والترهيب..

◾️لذلك على الحركات المسلحة أن ترتقي لمستوى التحدي الذي يواجه هذه الأمة ، لم يعد مقبولا ولامنطقياً أن يطالب أياً كان بقسمة كراسى متكئاً على بندقية أو متحججاً بالتهميش والبندقية حملها جميع أبناء السودان والتهميش طال الكل بلا إستثناء والوقت ليس للمزايدات فكلنا في الهم شرق..

🛑على السيد رئيس الوزراء كامل ادريس أن يشكل حكومته بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوط فالفرصة لا تأتي إلا مره واحدة والغبي من يكرر ذات الخطأ مرتين..

#ام_وضاح