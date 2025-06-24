اطمئن يا ضياء الدين بلال .. الأمور تحت السيطرة ..

■ بدا الأخ العزيز ضياء الدين بلال قلقاً من تقارير دفتر يوميات الحرب في السودان .. ضياء طالب قيادة الجيش ألا تطمئن لواقع الميدان وأن تخرج من حالة الغموض والاختفاء التي قال بأنها تبعث علي القلق أكثر من الاطمئنان علي حد قوله ..

■ ضياء بدا منزعجاً من ظهور المجرم حميدتي في مناطق نائية وغير محددة وقال إن ظهور حميدتي يرجح كفة المبادرة لصالح مليشيا التمرد ..

■ أقول للعزيز ضياء الدين قياساً علي الموقع الذي أتابع منه الأحداث ومايتوفر لي من معلومات .. أقول للأخ ضياء : لاتقلق ياعزيزي .. فالأمور تحت السيطرة .. قيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية الأخري يعلمون أن الحرب لم تنته .. وأن العدو المنكسر بدأ منذ مدة في تجميع قواته .. وظهور المجرم حميدتي من عدمه لايغير في طبيعة الحرب التي تقودها فعلاً دولة الإمارات وحلف الشر ضد السودان ..

■ قيادة القوات المسلحة ليست في حالة كمون ولا اختفاء .. إنها تعمل برغم غيابها عن رادار الرصد الإعلامي والصحفي .. يكفي أن ماكينة الجيش تعمل وتتابع كل مايجري في مسارح العمليات ..

■ مايبعث علي القلق ياصديقي ضياء ليس كمون واختفاء قيادة الجيش .. مايبعث علي القلق حقاً هو الظهور الباهت لحلفاء ومناصري الجيش من السياسيين وطالبي المناصب وكراسي السلطة !!

عبد الماجد عبد الحميد