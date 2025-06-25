رأي ومقالات

(أليكسي زورافليف) شخصية حقيقية وسياسي روسي معروف لكنه لم يكتب حرفاً واحداً من المقال المتصل برئيس الوزراء كامل إدريس

2025/06/25
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أمَّا معهد (موسكو للعلاقات الدولية والاستراتيجيات الإفريقية)، فليس في روسيا معهد يحمل هذا الاسم!!

وأمَّا (أليكسي زورافليف) فشخصية حقيقية وسياسي روسي معروف لكنه لم يكتب حرفاً واحداً من المقال المتصل برئيس الوزراء كامل إدريس الذي انتشر في الوسائط عندنا وشرَّق الناس في تحليله وغرَّبوا. هو هنا (الكاتب الذي لم يكتب شيئاً!!) على طريقة عادل إمام (شاهد ما شافش حاجة!!)
باختصار مقال الكاتب الروسي لحق الطفل البرازيلي🤣🤣🤣
عمر الحبر
عمر الحبر

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2025/06/25