قهوة البرهان..

ما هو السر وراء جولات وجلسات رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبدالفتاح البرهان بين المواطنين وفى الاسواق والحلال وحتى أمام مقار شركات خاصة ؟..

ما يقال عنه ، زيارات بعيدة عن الإعلام هى الآن مبثوثة في كل مكان ومنصة ، والكاميرات توميض أمام نظر الرئيس ومرافقيه ؟ فما هى الرسالة وتوقيتها..



وفي ظني هو تسجيل حضور ولفت انتباه بعد أن انشغل الناس مع التشكيل الوزاري ومناكفات الأطراف ، وللقول (نحن هنا)…

هو ذات اسلوب البرهان وفريقه خلال تطورات الأوضاع العسكرية ،مرة فى القضارف أو كوستي أو أمدرمان أو فى شندي أو تندلتي..

ابراهيم الصديق على