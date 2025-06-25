■ في وارد الأخبار أن الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد رمي بثقله وتدخل بصورة مباشرة لحسم ملف للتفاوض مع الحركات المسلحة وحسم قضية مشاركتها في حكومة كامل إدريس بالإبقاء علي مواقعها الوزارية كما هي في إتفاقية جوبا ..

■ تدُخل البرهان نزع فتيل التوتر الذي أخذ مناحي أخري ألقت بظلال سالبة علي روح التعاون والتعاضد التي وثّقتها معارك حرب الكرامة بين كل مكونات القوات المسلحة ومن بينها القوات المشتركة التي يعرف الفريق أول البرهان قائد الجيش أهمية أدوراها في منازلة مليشيات التمرد في محاور القتال كافة ..

■ هذه الخطوة تفتح الباب لضرورة ( تدخلات) أخري من الفريق البرهان لحسم ملف تشكيل الحكومة .. تجربة الأيام السابقة أكدت ما ظللنا نطالب به ..كامل إدريس لايملك المعرفة الكاملة بتعقيدات المشهد السياسي السوداني .. ومجموعة( المنظراتية) المحيطة به لن تكف عن تدبيج التصورات ومشاريع العمل لأنها لاتعرف الفرق بين إدارة الحكومات وإدارة المنظمات !! .. هذا اللّت والعجن أنتج مانراه ونشاهده .. (سولاف ونقة) في لاشيئ ..

■ بالأمس تم تعيين وزيري الدفاع والداخلية بعد موافقة الجيش والشرطة .. وبعد تدخل البرهان وحسم ملف وزارات إتفاقية جوبا .. وفي كواليس التشكيل الوزاري أن الدكتور محي الدين وزير الطاقة الأسبق .. ودكتور هيثم وزير الصحة سيعودان إلي موقعيهما في الصحة والطاقة بعد الإشادة والثناء الذي أبداه بحقهما الفريق البرهان البرهان وعدد من أعضاء مجلس السيادة ..

■ من جهة أخري أورد الأستاذ أسامة عبدالماجد رئيس تحرير صحيفة الشعب والمعروف بصلته الوثيقة بأسرار وأخبار الخارجية السودانية أن وكيل الخارجية الأسبق والدبلوماسي المحنّك بدرالدين قد تم التوافق عليه ليكون وزيراً للخارجية في حكومة كامل إدريس المرتقبة ..

■ الوسط الإعلامي ينتظر من د. كامل إدريس حسم تردده بشأن حقيبة وزارة الثقافة والإعلام .. كامل يريد تجديد عهدة الإعيسر لكن بعض زملاء المهنة وبدافع الغيرة والمجايلة ظلوا ( يزنّون) في أذن كامل وحسابه الخاص في الواتس بأن يبعد الإعيسر وتعيين ( واحد) من عديدين قدّموا أنفسهم للموقع !!

■ خلاصة القول أن حكومة الكفاءات راحت في خبر كان .. وعلي مجلس السيادة أن يساعد كامل إدريس للجلوس علي كرسي رئيس مجلس الوزراء عشان نشوف آخرتا ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

عبد الماجد عبد الحميد