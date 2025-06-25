عندما نشبت الحرب في السودان سارع الجنجويد ومعاونيهم بـ(شفشفة السيارات والبيوت وسرقة الحسناوات)

▪️حتى الحرب لها ثقافتها ومنظورها بين الأمم والشعوب👇

▪️أول اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل سارعت إسرائيل إلى إستهداف العلماء بينما ردت إيران باتستهداف مراكز البحوث ودور المخابرات والمعلومات.

▪️عندما نشبت الحرب في السودان سارع الجنجويد ومعاونيهم بـ(شفشفة السيارات والبيوت وسرقة الحسناوات).

⭕ بعض الناس يسألون لماذا انتهت حرب إيران وإسرائيل؟

_ انتهت لأنها قامت لغرض معين وانتهى هو قتل العلماء والقادة وتدمير مراكز الدراسات والبحوث والمعلومات.

_ أما حرب السودان لم تنته لأن هنالك ولايات بها سيارات وأثاثات فاخرة لن تطالها الشفشفة، المثل السوداني: (الفي بطنو حرقص براها برقص) و (الفيك بدربو) لذلك في خطابه الأخير ذكر حميدتي مطمئنًا أهل الشمالية: (جاينكم لكن مامعانا الشفشافة).



جنداوي