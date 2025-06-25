الحركات- جفت الأقلام ورفعت الصحف

*الإجتماع الأخير بين رئيس الوزراء وقادة الحركات المسلحة والذي أمن على الالتزام بإتفاقية جوبا أكد المؤكد!*

*في أول تصريح له حول التشكيل الحكومى ذكر الدكتور كامل ادريس التزامه بنسبة الحركات وفق الإتفاق*

*الحقيقة لم أسمع أو اقرأ أي تصريح مخالف للسيد رئيس الوزراء*

*عند التشكيل الحكومي إن وقع اختلاف على شخص محدد في وزارة محددة فآليات حسم الخلاف موجودة والتسويات والتراضي والتقدير أيضا مطلوب*

*الاختلاف على شخص أو وزارة يمكن أن يقع داخل الحركة الواحدة*

*في المقابل لم أسمع أو اقرأ تصربحا رسميا سالبا من قائد اي حركة حول المشاركة وربط ذلك بالمعركة*

*التصريح الساخن للسيد أركو مناوي جاء تعليقا على تسريب الإجتماع وليس قضايا المشاركة ولا مسارات المعركة*

*الروايات الرسمية المعتمدة حول سير المعارك هي بيانات الجيش أو تصريحات قادة الحركات في مواقع معاركها*

*بيان الجيش حول منطقة المثلث حدد إعادة انتشار القوة الموجودة هناك وفق ترتيبات سير المعركة*

*بيان الجيش لم يتهم قوات ولم يحدد قوات بالإنسحاب غير قواته*

*بكرى المدنى*