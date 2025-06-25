رأي ومقالات

الحركات- جفت الأقلام ورفعت الصحف

2025/06/25
بكري المدني

*الإجتماع الأخير بين رئيس الوزراء وقادة الحركات المسلحة والذي أمن على الالتزام بإتفاقية جوبا أكد المؤكد!*

*في أول تصريح له حول التشكيل الحكومى ذكر الدكتور كامل ادريس التزامه بنسبة الحركات وفق الإتفاق*
*الحقيقة لم أسمع أو اقرأ أي تصريح مخالف للسيد رئيس الوزراء*
*عند التشكيل الحكومي إن وقع اختلاف على شخص محدد في وزارة محددة فآليات حسم الخلاف موجودة والتسويات والتراضي والتقدير أيضا مطلوب*
*الاختلاف على شخص أو وزارة يمكن أن يقع داخل الحركة الواحدة*

*في المقابل لم أسمع أو اقرأ تصربحا رسميا سالبا من قائد اي حركة حول المشاركة وربط ذلك بالمعركة*
*التصريح الساخن للسيد أركو مناوي جاء تعليقا على تسريب الإجتماع وليس قضايا المشاركة ولا مسارات المعركة*

*الروايات الرسمية المعتمدة حول سير المعارك هي بيانات الجيش أو تصريحات قادة الحركات في مواقع معاركها*
*بيان الجيش حول منطقة المثلث حدد إعادة انتشار القوة الموجودة هناك وفق ترتيبات سير المعركة*
*بيان الجيش لم يتهم قوات ولم يحدد قوات بالإنسحاب غير قواته*

*بكرى المدنى*

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2025/06/25