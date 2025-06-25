(علیَّ الطلاق ما تقول حاجة)، هي عبارة تُقال فی فض النزاعات وهي أعلیٰ درجةً من سياسة (باركوها ياجماعة) في إطار الجودية التي يبرع فيها أهلنا، لحل المشاكل في الأسرة، أو المالية في السوق، أو المرورية في الشارع، وغالباً ما تصدر العبارة من رجل مسموع الكلمة، لذا فهي تجد الأذن الصاغية، وإلَّا لِما (جازف) قاٸلها بتعريض زوجته للطلاق،، وقال المتنبی فی ذلك [أخٌ لنا جعل الطلاق ألية، لأعللن بهذه الخرطوم ▪ فجعلت ردِّي عُرسه كفارةً لشرابها فشربتُ غير أثيم].

والخرطوم من أسماء الخمر، ولم يكن المتنبي يشرب الخمر ،لكنه شربها مجاملةً، حتی لا تُطلق زوجة صاحبه، وجوَّز لنفسه ذلك بزعم أن بره بقسم صاحبه منجاة من الإثم، وهذا من تظارف الشعراء، والشاهد أن الممارسة قديمة، لكن الجديد أن تجد العبارة طريقها إلیٰ عالم السياسة الدولية !!

بدأت إسراٸيل حربها علی إيران تحت زعم الخطر الوجودي لدويلة إسراٸيل من قِبَلِ إيران النووية، ولم تكن إيران بالصيد السهل، بالرغم من المباغتة التامة للضربة الإفتتاحية الإسراٸيلية، والتی أُغتيل خلالها كبار القادة الإيرانيين فی الجيش والحرس الثوری، وعلماء في مجال الطاقة الذرية،وتدمير عدة مقار أمنية ومدنية، ولم تضيِّع إيران وقتاً للرد فی العمق الإسراٸيلی، بما يوجع العدو الصهيوني ويكسر عنجهيته غضَّ النظر عن الحسابات المادية فی الربح أو الخسارة للطرفين، وعن مدیٰ قدرة إسراٸيل في تحمُّل تبعات حرب إستنزاف طويلة مع إيران، حتیٰ بعد التدخل المباشر لأمريكا لقصف أهم ثلاث منشآت نووية إيرانية، والرد الإيراني بقصف قاعدة العُديد الأمريكية فی دولة قطر، ولا جدال فی إن الضربات كانت معلومة للطرفين، وأغلب الظن إن عبارة علی الطلاق ماتقولوا حاجة!! قد صدرت من ترمب، عندما أخطر إيران بميقات الضربة،بما يسمح لهم بتأمين كمية اليورانيوم المخصب، وبعض أجهزة الطرد المركزي !! وإزاء ضرورة الرد الإيراني إنتصاراً للكرامة الوطنية، لابد إن إيران قد قالت لترمب، سنضرب قاعدة العديد فی قطر، لكن علی الطلاق ماتقول حاجة!! واتصل ترمب بدوره علی أمير قطر وأبلغه بموعد الضربة الإيرانية، وختم قوله بعبارة عليّ الطلاق ماتقول حاجة!!

اتصل نتنياهو علی ترمب ليتأكد منه إن البرنامج النووي الإيراني قد قضی نحبه، وطلب منه أن يجد له مخرجاً من هذه الورطة مع إيران!!

فاكتمل السيناريو بأن تتصل قطر بإيران و(تقايضها) ببلع ضربة إيران لقاعدة العديد في قطر مقابل قبول إيران بقرار ترمب بمنع إسراٸيل من مواصلة الحرب، وأن يعلن هو ذلك فيقطف ثمرة تحقيق السلام العالمی.

وأردفها بالقول علی الطلاق ما تقول حاجة !!

وقال ترمب لنتنياهو، أوقف الحرب فوراً وعلی الطلاق ماتقول حاجة!!

وعندما حان موعد وقف إطلاق النار تحججت إسراٸيل بأن إيران خرقت إعلان وقف إطلاق النار -وهو اتفاق غير مكتوب – وأرسلت إسراٸيل طاٸراتها لقصف طهران، وهنا ظهر ترمب غاضباً وقال أنا زعلان شديد من إسراٸيل، وزعلان حبة من إيران، وصعد علی متن طاٸرته الرٸاسية، واتصل بنتنياهو هاتفياً وقال له ده شنو البتعمل فيهو ده،الراجل بربطوه من لسانه، رجع طياراتك دي، ولو ما حصل كده حيكون غلط كبير، وأنا حأزعل منك،، لكن نتياهو قال له خلاص حنضرب ضربة أي كلام عشان كرامتي، فغرد ترمب علی منصته، ستلقي طاٸرات اسراٸيل تحية ودية وتعود، وقد كان.فقد ضربت إسراٸيل محطة رادار مهجورة فی أطراف طهران ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ويا دار ما دخلك شر.

نتنياهو لم يهنأ بنصره المزعوم فقد وجهت المقاومة ضربة موجعة لجيش العدو فی خان يونس فی يوم عرسه!! وطالما تحدث عن الخطر الوجودي علی إسراٸيل والمتمثل فی حماس وإيران، وهو يعلم برأي العديد من المفكرين الإسراٸيليين في زوال دولة إسراٸيل مثل المٶرخ بيني موريس الذی يٶمن بدولة شرق أوسطية بأغلبية عربية بمٸات الملايين تحيط بخمسة مليون من اليهود، أو السياسي المخضرم، رٸيس الكنيست السابق أفراهام بورغ الذي يتحدث عن نهاية الصهيونية في كتابه (هزيمة هتلر) وقد تحدث المفكر العربي عبد الوهاب المسيري فی سفره القيم (اليهود واليهودية والصهيونية) عن إن إسراٸيل (دولة وظيفية) تقوم نيابة عن الدول الكبریٰ بالأعمال القذرة التی لا تستطيع القيام بها، وأن إزالة دولة الإحتلال إنَّما يكون (بالإنهاك) وليس بالهزيمة !!

ولأن نتنياهو يخشی ذلك فقد هرع إلیٰ ترمب ليخلصه من حربِهِ علی إيران التی تسير نحو حرب إستنزاف طويلة، لاتحتملها إسراٸيل، علماً بأن إسراٸيل خسرت (22) قتيلاً فی حربها مع إيران، مقابل (ألف قتيل) في غزة منذ إنطلاق طوفان الأقصیٰ

ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلاً ويأتيك بالأنباء من لم تزودِ

وعلی الطلاق ما تقولوا حاجة!!

محجوب فضل بدري