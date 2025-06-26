نصيحتي لمنسوبي الحركات المسلحة “نصيحة صادقة”

المشكلة الأساسية التي تواجهكم ليست من الخارج، بل هي مشكلة داخلية، في كونكم فقط تستمعون لصوتكم الداخلي. أنتم محبوسين في غرفة محاطة بأفكار ومقولات واحدة، وداخل هذه الغرفة محبوس معكم أبكر آدم إسماعيل وهامش ومركز وجلابة وشريط نيلي وامتيازات تاريخية ونخب نيلية ومثلث حمدي وأيديولوجيا إسلاموعروبية،في ظنكم أن هذه هي الحياة وهذه هي السياسة، السياسة التي بعدتم عنها بسبب الذين أوهموكم أنكم في المسار الصحيح..

طالما ظلت هذه المقولات حاضرة في وعيكم وفي خطابكم اليومي، فستظلون في دوامة من التكرار الفارغ، حبيسين داخل هذه الغرفة وستعيشوا في حالة صراع دائم، لن يتحملكم أحد وستكونوا معزولين عن محيطكم وستتحولوا إلى جماعة منغلقة ترفض أي انفتاح اجتماعي مع من لا يشابهها في الأفكار والمقولات..

المطلوب منكم أن تنفتحوا على الآخرين، تواصلوا مع من يختلف معكم، تقبلوا النقد وأخرجوا من قوقعتكم ومن سجنكم الأبدي واستفيدوا من وجودكم في الدولة لفهم منطقها لا للتكويش على مواردها.

حسبو البيلي

#السودان