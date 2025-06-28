■ تحية صباح هذا اليوم المبارك أرسلها للأخ الصحفي معمر إبراهيم وهو يضرب مثالاً نادراً للإعلامي المؤمن برسالته .. الإعلامي الذي يطوّع الظروف ويتجاوز التحديات ليكون حاضراً لنقل الحدث من داخل موقع الخبر ..

■ معمر إبراهيم ظل صامداً وصابراً ومرابطاً داخل مدينة الفاشر يتابع تفاصيل مايجري هناك .. ومن ركام وحطام المنازل والمباني المدمرة.. ومن وسط المآسي واللحظات القاسية .. من بين الدم والفجيعة والحزن المسافر يثبت معمر في وجه العاصفة وأصوات الرصاص وينقل الصورة والخبر بلا رتوش ..



■ معمر إبراهيم شاب يستحق التقدير والتكريم لأنه أثبت بلسان الفعل تأثير رسالة الإعلام من موقع الحدث والمعايشة ..معمر شاب يعيش مع أهله وعشيرته داخل مدينة الفاشر كل صعوبات الحياة هناك .. ومع هذا يقف شامخاً ليقول لكل الدنيا إن صاحب الرسالة لاينتظر الوقت المناسب ليقول كلمته ويرسل خبره .. فالوقت المناسب عنده هو لحظة الحقيقة .. وإن كانت قاسية .. ومؤلمة..

■ تحية من القلب للأخ العزيز معمر إبراهيم .. وعبره أنقل التحية لكل الصحفيين والإعلاميين الذين يباشرون مهامهم في ظل ظروف بالغة التعقيد ..

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عبد الماجد عبد الحميد