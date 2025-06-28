حميدتي لو حي !!!

ما زال الشك يراود الكثيرين في ظهور حميدتي قبل ايام في مكان غير معروف في السودان، ورسائله التي وجهها الى الداخل والخارج. وشكك بعض المراقبين ان لقاء قائد التمرد بتلك القوات لم يكن في السودان وانما كان خارج السودان في ليبيا وبالتحديد في مناطق سيطرة اللواء المتقاعد خفتر، الفيديو تم تصويره من عمق الاراضي الليبية، وان هذا العدد الكبير من القوات لو كان داخل السودان لتم رصده واستهدافه من القوات الجوية السودانية باعتبار ان كردفان ودارفور مناطق مفتوحة يسهل استهداف مثل ذلك العدد الكبير في مكان واحد، وتشكيك البعض في صحة الفيديو نفسه، واعترف حميدتي قائد التمرد في خطابه بخسارته عسكريا، وقال بالحرف الواحد انهم (فقدوا اراضي غالية وأرواح عزيزة)، وايضا اعترف حميدتي ضمنيا ان كل المناطق التي استهدفها سواء كانت سنار او النيل الأبيض او الجزيرة او الخرطوم انهم دخلوها بقوات نهب وشفشافة وحرامية، عندما خاطب أهل الشمالية قائلا: (نحن جاينكم بس ما بنجيب معانا شفشافة)، وفي كل الأحوال حميدتي مات تماما في قلوب السودانيين، لكن اذا كان على قيد الحياة وجاء الى السودان بين قواته المتمردة، فأن فرص عمل اتفاق غير مشروط مع الجيش السوداني وبشروط الجيش وارد بنسبة كبيرة لان حميدتي واقعي اكثر من أخيه عبدالرحيم المتهور والذي لا يفهم الا لغة السلاح، وعبدالرحيم مختفي بطريقة مريبة وغريبة هذه الايام بعد صد الجيش هجوم الجنجويد الفاشل للفاشر وبابنوسة.



د. عنتر حسن