الفاشر- كيف يهادن من يدافع ؟!

راج في الأخبار بعد اتصال الأمين العام للأمم المتحدة برئيس مجلس السيادة أن الثاني وافق على طلب الأول بهدنة لمدة أسبوع بالفاشر لأغراض إنسانية

الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية كانت قد طالبت مليشيا الدعم السريع من قبل بالتوقف عن استهداف المدنيين وفك حصار المدينة دون استجابة ودون فعل مقابل من الأمم المتحدة أيضا!!

الجيش السوداني والقوات المشتركة والمقاومة كلها في الفاشر في موضع دفاع عن المدينة وعن المدنيين فكيف يهادن من يدافع ؟!!

فشلت الأمم المتحدة من قبل في حماية شحنات الإغاثة التى أدخلت عبر معبر ادري بعد موافقة السودان على فتحه فذهبت حتى (المشمعات) للمليشيا ناهيك عن ثغرات ادخال السلاح !!

يمكن لمنظمات الأمم المتحدة أن تدخل المساعدات الإنسانية الفاشر خلال اسبوع الهدنة أن أرادت بل وطوال الوقت ولكن أن استغلت المليشيا هذه الهدنة فسوف تستلم من أبطال الفاشر تذاكر الصعود للسماء ذات البروج -جوة خالص!



بكرى المدنى