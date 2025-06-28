نصائح عامة لطلاب الشهادة السودانية قبل الامتحانات

الأحد 29 يونيو 2025م

مع اقتراب موعد الامتحانات، نود تذكير أبنائنا الطلاب وأسرهم ببعض النصائح المهمة التي قد تساعد على اجتياز هذه المرحلة بأفضل صورة ممكنة:

1. 🧘‍♂️ تخفيف الضغط النفسي (قبل الامتحان):

المتبقي أقل من 72 ساعة، لذا يُنصح بتقليل الضغط على الطلاب وعدم إرهاقهم بالمذاكرة الطويلة.

الاكتفاء بالمراجعات الخفيفة، وتهيئة الطالب نفسيًا للامتحان.

2. 🍎 الاهتمام بالصحة:

التغذية الجيدة، النوم المنتظم، وأخذ قسط كافٍ من الراحة أمور ضرورية.

3. 👨‍👩‍👧‍👦 دعم الأسرة مهم:

توفير بيئة هادئة، والابتعاد عن المقارنات أو الضغط الزائد. كلمات التشجيع تصنع الفارق.

4. 📵 تجنب المشتتات:

إيقاف استخدام الهاتف ووسائل التواصل الإجتماعي لتصفية الذهن وزيادة التركيز.

5. 📍 زيارة مركز الامتحان مسبقًا:

يُفضل زيارة المركز = قبل = يوم الأحد يوم الورقة الأولي لمعرفة الموقع وتقدير وقت الوصول بدقة.

6. 🎒 الاستعداد في يوم الامتحان:

التأكد من حمل بطاقة الجلوس والأدوات المدرسية كاملة.

الخروج من المنزل بوقت كافٍ لتجنب أي تأخير غير متوقع.

7. 📖 قراءة التوجيهات جيدًا (عند استلام الورقة):

التمهّل في قراءة التعليمات، ومراجعة عدد الصفحات والأسئلة قبل البدء في الحل.

8. 📝 خلال الامتحان:

ابدأ الامتحان بقول: “بسم الله الرحمن الرحيم”.

ابدأ بالأسئلة السهلة ثم انتقل إلى الصعبة.

لا تتسرع في الخروج، وراجع إجاباتك بهدوء قبل التسليم.

9. ⌛ إدارة الزمن داخل اللجنة:

وزّع وقتك على الأسئلة بحسب الدرجات، واترك وقتًا كافيًا للمراجعة في النهاية.

10. 🙏 الدعاء والثقة بالنفس:

الدعاء يُريح النفس، والثقة بالنفس مفتاح للنجاح. لا تدع التوتر يُربكك، وذكّر نفسك بأنك بذلت ما تستطيع.

11. 🔄 بعد الامتحان:

لا تُشغل بالك بما مضى، ولا تندم على ما انتهى. ركّز على الورقة القادمة بثقة وهدوء وذهن صافٍ.

🌿 دعاء قبل دخول الامتحان:

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا، اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علمًا، وافتح لي فتوح العارفين، ووفقني لما تحب وترضى، ويسّر لي أمري كله، وبارك لي في وقتي وجهدي ونتيجتي.

📚 مع خالص الأمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات، وأن يجعل الله هذه الامتحانات بداية خير وبشائر فرح.

✍️ أبو طلال

27 يونيو 2025م