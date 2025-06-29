ظهور المتمرد حميدتي الاخير

غالب العارفين قالو ان معرض القوات التي خاطبها المتمرد حميدتي مكانه خارج السودان وتحديدا الجارة ليبيا نتفق ان ( الجمعون ) خارج السودان لكن ليس مؤكد ليبيا ؛ الطقس والأرض تقولان جنوب السودان على الحدود ..

المهم ليس موقع ظهور المتمرد الهارب منذ مايو 2023 الأهم هو مناسبة الخروج . فيما يبدو أن ظهور المتمرد حميــــ ـدتي للتعويض عن شيء ناقص .. ربما واحدا منها هو غياب المتمرد عبد الرحيم دقلو .. بالتزامن غياب وظهور ..

آخر استراتيجية وضعتها الإمارات لتمكين المليشيا في بسط سيطرتها كانت العودة إلى أمدرمان . تحديداً منطقة صالحة بدليل ان القوات المسلحة بعد تحرير صالحةوضعت يدها على ترسانة تسليح وعتاد وتقنيات تشويش لم يسبق لها مثيل .. هذه تحضيرات استباقية للعودة إلى حيث سمّاها المتمرد حميــــ ـدتي (اخرجونا من مناطق مهمة)

التهديد قائم (صالحة) بحجم التحديات الحالية وفي الأسابيع الماضية تم رصد تحرك عربات قتـــ ــالية نحو الشرق من غرب كردفان والمعلومات متوفرة عند قيادات الجيش وتم التعامل معها او بعضها لكن تظل صالحة هي الهدف وان طال السفر ..

بعد معركة الخوي الأخيرة الملاحظ ان الجيش غير في تكتيك

المعارك بدلاً من الدفع بالمشاة وتحرير الأرض تم مضاعفة اعداد المسيرات الاستراتيجية للجيش بما يشبه السيطرة الجوية الكاملة على سماء دارفور و كردفان .. التركيز على القادة وقطع الإمداد ..

جميعنا يتذكر مثل هذه الأيام من العام الماضي بواكير الخريف وكيف ان الأمطار قصمت ظهر المليشيا وحرمتها من الإمداد في شرق الجزيرة على حدود ولاية القضارف بما جعلها صيد سهل تحت كثافة نيران المسيرات الاستراتيجية المدمرة .. اليوم الخريف على الأبواب والمليشيا تستنفر قواتها في شكل عصابات للحصول على أكبر قدر ممكن من الإمداد والوقود و تتجمع قبل أن تفرقها السيول والامطار

معارك اليوم تنطلق تحت اسم (خريف الحصاد ) وخلاله نأمل في فك الحصار عن الفاشر واستئصال بواقي فلول التمرد في كردفان ..

Osman Alatta