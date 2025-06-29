من هو الشخص المناسب ليشغل هذا الموقع في حكومة الدكتور كامل إدريس؟

تحتاج الحكومات إلى عقل سياسي متقد يضبط بوصلتها، ويكون بمثابة المرجعية في اتخاذ القرارات، ويوجهها بالصورة التي تجعلها فاعلة. إنه ذلك العقل الذي يفكر بصورة استراتيجية، ويضع مصلحة الأمة نصب عينيه. وفي الغالب، يتم الاستعانة به كمستشار سياسي، أو وزير في رئاسة مجلس الوزراء، أو قد يكون بلا صفة رسمية.

لقد أحاط الرئيس السابق جعفر نميري نفسه بعدد من هؤلاء، بهاء الدين محمد إدريس وجعفر بخيت ومنصور خالد تقريباً. بينما أغنى الدكتور الترابي نظام الإنقاذ عن ذلك العقل، ومع ذلك أحاط البشير نفسه بالعديد من المستشارين، كسيد الخطيب وأمين حسن عمر، وكانت الحركة أو المؤتمر الوطني أحيانًا تقوم بالمهمة في مراكز صغيرة. وفي مصر، استعان الرئيس السابق حسني مبارك بالدكتور أسامة الباز ومصطفى الفقي، أما أمير قطر الشيخ تميم فيعتمد بصورة كبيرة على الدكتور عزمي بشارة، بينما يعتمد الرئيس الروسي بوتين على الفيلسوف والمفكر السياسي الروسي “ألكسندر دوغين”، فمن هو الشخص المناسب ليشغل هذا الموقع في حكومة الدكتور كامل إدريس؟

عزمي عبد الرازق