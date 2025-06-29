هدنة الفاشر -سلام السودان

هدنة الفاشر فرصة يجب أن يفكر فيها حميدتى بهدوء

بعد عامين وأكثر خسر حميدتى الحرب ماديا و أدبيا

خسرها ماديا بخسارة جيشه وأمواله -خسارة لن يعوضها السلب والنهب ولا الدعم من الخارج

أدبياً خسر الحرب نتيجة سلوك قواته والكيانات التى حاربت معه أو ساندته أو ايدته

لم يعد هناك ما يمكن أن يحققه حميدتى حتى وإن أحرز بعض الإنتصارات الصغيرة هنا وهناك

فقد حميدتى الولايات الكبرى والمدن الكبرى والبقية على الطريق

لم يعد حميدتى يحارب خصومه في الصف الوطنى فقط بل أصبح عليه أن يحارب الثائرين داخل الصندوق من أجل العدالة والعلاج من قواته

الحرب داخل صندوق الدعم السريع اليوم أصبحت بين خشوم البيوت وليس رؤوس القبائل فقط

كل ما يحتاجه حميدتى اليوم التفكير بشجاعة في السلام والتسليم والامتثال للقانون

قد – يحصل الرجل في حال الإستجابة للسلام والتسليم -قد يحصل على تسوية تمنحه هو وأسرته حق العيش متخفيا عن الأنظار في واحدة من دول الجوار الإقليمي ولن تقلق مضجعه إلا بعض المطالبات بتسليمه هنا وهناك في أوقات متفاوتة حتى يلفه طي النسيان

خيار السلام يحتاج شجاعة أكثر من الحرب !!

بكرى المدنى