حفظ ماء الوجوه … بين الأقوياء..

ما أراه أن هذه الحرابة في طريقها للإنتهاء وكل ما سيدور هو تسجيل ضربات جزاء لحفظ ماء وجه الكبرياء الوطني وبإمكان كل طرف أن يزعم الإنتصار.

وما حدث دليل على أن الدولة القوية هي دولة تمكين تقودها جماعة تمكين إثني وعقائدي ولغوي وثقافي تشكل الهيكل الصلب إقتصاديا وعسكريا وأمنيا وتشريعيا وتستصحب معها مجموعات مخالفة ومسالمة على سبيل التعايش والحقوق المتحكم بها.

ينطبق هذا على الدول الثلاث التي تشكل أقطاب الرحى في هذه الحرابة والتي هي زعلة وشكلة لأسباب تكتيكية.

الدولة التي يتساوى فيها الجميع والتي يجد فيها الجميع أنفسهم معادلة مستحيلة لخلق دولة فاشلة ومخترقة.

#كمال_حامد 👓