رسالة إلى متمردي المسيرية والحوازمة

▪️انتم الآن تضيقون الخناق على كل من له انتماء قديم بحكومة الإنقاذ والقوات المسلحة حتى أسرهم لم تسلم ظانين بأنهم يرفعون إحداثيات للجيش ليضربهم بالمسيرات، والله هذا مخطط كبير أكبر من آل دقلو يريد التخلص من قياداتكم وعقولكم التي يرجى منها مستقبلًا.

يا بلهاء الجيش يبحث عنكم بالأقمار الصناعية وحتى المسيرات بها كاميرات تصوير تستكشف الأهداف ثم (الجغم المبارك).

▪️اعتقلتم شباب وشيوخ لا ذنب لهم ونقلتوهم إلى أسيادكم في نيالا واليوم أسيادكم آل دقلو ينقلبون عليكم ويقتلوكم بدم بارد تصفية العمد والقيادات واحد تلو الآخر، ال دقلو ينظرون إليكم أنتم (المسيرية والحوزامة) بأنكم عبء يجب التخلص منكم ومن كل قياداتكم لتكونوا مجرد (برشم البندقجي) بندقجية وجنود تحت إمراتهم، أين (محمد عبدالله ودابوك، جلحة، الشوين، والقائمة تطول) كلهم تمت تصفيتهم لهذا الغرض.

لا تقتلوا أسودكم فتأكلكم ضباع آل دقلو فمهما تقربتم من الماهرية فلن تربطكم بهم أي صلة ولا العطاوة الكذوبة التي استعطفوكم بها انظروا بمنظار استراتيجي لواقع المنطقة والعالم فهل توجد قبائل؟ حتى السودان أسقط القبيلة من الجنسية؛ فأنتم في وادٍ والعالم في وادي آخر.

▪️الآن نقلتم المعركة لدياركم ووسط أهلكم لأنكم جبناء تراجعتم لخدور نسائكم ظانين بأنكم ستحمون أنفسكم؛ وبلهاء لأنكم لن تقرأوا التاريخ والبطولات والمعارك تدار خارج السكن ومكان الأطفال والنساء والشيوخ أول مرة في التاريخ قوات تتقهقر وتدخل دارها ولا تسلم ولا ترفع الراية البيضاء هذا جبن وغباء.

الآن آل دقلو يبحثون عن المفاوضات والسلام لأن المعركة اذا خرجت من غرب كردفان ستنتقل الضعين؛ وحتى لا تصل الحرب لأهلهم وعوائلهم يبحثون الآن عن سلام ومفاوضات وحل الدعم السريع وتسليمكم للمحاكمة لأن آل دقلو في أكثر من تصريح قالوا بأنكم (سرقتم وشفشفتم، وقتلتم المواطنين).

▪️بكل غباء وفي عز نشوة القبيلة انتم قاتلتم من أجل (ياسرعرمان، خالدسلك، جعفر حسن، وجدي صالح، فيصل محمد صالح، مريم الصادق واخوانها، وعروة والواثق، طه عثمان، حمدوك، وغيرهم من قيادات قحت ستأتي وتحكم بفضلكم؛ قاتلتم دولة 56 من أجل ان يحكموا أبناء دولة 56).

الآن وانتم بكل غباء تحتضنون المعركة وتستنفرون أهلكم لمواجهة الموت وهم يتفرجون ويصطادون الأقوياء والمؤثرين منكم وبأيدكم تسلمون أبناء مناطقكم بحجة انهم كيزان ودولة 56 وجياشة؟

ازدواجية المعايير هي أنكم ترون أهلكم ومناطقكم بمنظار آل دقلو ترونهم (كيزان، فلول، جيش، دولة 56)؟

وبنفس الفكرة آل دقلو ينظرون إليكم بذات المنظار.

طالت المعركة أو قصرت فأنتم مهزومون شر هزيمة.



جنداوي

#نصر_الله_قواتنا_المسلحة

#لا_سلم_الله_الإمارات

#معركة_الكرامة