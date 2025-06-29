تسريب ترشيح السفير القحاتي نور الدين ساتي لوزارة الخارجية في حكومة كامل ادريس يخدم إظهار حكومة كامل ادريس كحومة مستقلة عن الجيش وعن الكيزان.

وإن صح أن البرهان هو من رشحه فذلك قد يكون في هذا الإطار.

من المستبعد وجود صفقة مع القحاتة لتعيينه أو ما شابه، وبناء على سيرة السيد ساتي، الذي اشتهر بمعارضته لإجراءات 25 أكتوبر، وتمرده على مجلس السيادة وعدم اعترافه البرهان من موقعه كسفير للسودان في أمريكا، ولكنه عمل مع الإنقاذ، مع حكومة الكيزان في عدد من المناصب، فإن الترشيح الذي قال إنه جاء من كاهن شخصيا يقوم على استمالة الرجل بصفته الشخصية، لا كممثل لأي جهة أو كجزء من أي صفقة.

الغرض من ذلك، على ما يبدو، هو النفاذ إلى الخواجات، بتقديم شخصية مقبولة لهم، وكذلك البرهنة على استقلالية الحكومة وتسجيل نقاط ضد القحاتة ودعايتهم.

شخصيا أنظر إلى هذا الموضوع بنوع من البرود، وأصبحت أميل إلى التردد قبل معارضة أي شيء يقوم الكاهن رغم أن أغلب ما يقوم به لا يستساغ ولكنه يعمل، ما يجعل المرء يتردد قليلا في انتقاده. فها هو ينجح في الحصول على الاعتراف الخارجي بالحكومة المدنية بتعيين كميل رغم أنف المعارضة الداخلية.

قد يكون البرهان عنده فهم في استخدام هذا القحاتي في منصب وزير الخارجية (إن رضي القحاتي بذلك).

ولكن وارد جدا يكون فهمه ضارب، ووراد جدا الكاهن ذات نفسه يكون ضارب.

والناس من حقها تشك وتنتقد وتعارض. أنا شخصيا بارد.

حليم عباس