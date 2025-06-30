وما لا يعرفه البعض هو أن علاقة رئيس كيان الشمال – محمد سيد أحمد الجاكومي – بشمال السودان مثل علاقة زنوج أمريكا بأوطانهم الإفريقية، أي علاقة جذور وأُصول، وليست مواطنة ومعايشة وإقامة وذكريات..

فالرجل من أبناء الجزيرة، بالميلاد في الحصاحيصا ثم بالمعايشة والإقامة فيها، ثم بتمثيلها في الاتحاد العام لكرة القدم، وكان عليه أن يفتخر بذلك، بدلاً عن الإلتصاق بالشمال، فهو لا يعرف في الشمال خمسين شاباً، ناهيك عن 50.000..!!

سأله زميلنا بكري المدني في قناة أمدرمان عن الذي فوّضه للمشاركة باسم الشمال في مفاوضات جوبا، فقال: (فوّضت نفسي براي، كِدا بس )..!!

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بقلم الكاتب الصحافي/ الطاهر ساتي