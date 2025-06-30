• خطة خبيثة للفتنة بين الجيش وقوات الحركات المسلحة واستهداف مباشر للفريق الكباشي.

• بحكم وجودنا داخل الوسائط الإعلامية خاصة الإلكترونية تلاحظ أن تنسيقية حمدوك وغرف إعلام الجنجوقحط تطلق حملة إعلامية ممنهجة تهدف للوقيعة بين الجيش وقوات الحركات المسلحة المشتركة ، وبمشاركة من ناشطين يزعمون انهم يدعمون القوة المشتركة يسيئون لقبائل بعينها.

• وقد تفنن بعض خفيفي العقول في الترويج لفرية أن الفريق أول شمس الدين كباشي هو من يعمل ضد هذه الحركات المسلحة ، وكذلك بدأت معاول الهدم تحفر في العلاقات الخاصة بالصحفيين والصحافيات اللائي يعملن في الفضاء العام وهن من غير المحسوبات مع مجموعة حمدوك في تواصلهن مع قيادات بعض الحركات او الجيش .

• ومما يؤسف له ان هذه القوات المشتركة وهي تحمل السلاح جنبا الى جنب مع الجيش تعمل جاهدة لانقاذ ملايين الافراد الذين تقوم بتجويعهم ميليشيا ال دقلو بايعاز من مجموعة حمدوك ومخابرات الامارات لاستغلال ملف الاوضاع الانسانية في دارفور وهو كل مايجيده هذا الحمدوك الذي يفتقر للذكاء السياسي وروح الوطنية واخلاق السوداني إبن البلد .

• علينا الان التركيز في معركة الكرامة وتجنب المعارك الانصرافية التي تؤثر تأثير سلبي على اداء ابطال الميدان .

Basher Yagoub