لو وسعتها شوية يا بكري

الدكتور بكري الجاك في تقديري انه يمثل صوت عقل في الساحة السياسية السودانية (المجنونة) والتي تشكو من قلة العقلاء… وهو اكاديمي متميز إذ سبق لي أن قرأت له عدة أوراق علمية قبل أن يظهر في واجهة الأحداث السياسية… بكري قال لقناة الشرق انهم سوف يتواصلون بطريقة رسمية مع قيادة الجيش السوداني.. هذا التصريح من حيث المبدأ يمكن اعتباره خطوة إلى الأمام فاي حوار سوداني /سوداني يجب الترحيب به ولكن الذي يتبادر إلى الذهن أن بكري يريد إعادة ايام الوثيقة الانتقالية المهببة فصمود في مكان قحت… بالطبع لن يفاوضك الجيش لكي يسلمك السلطة أو يترجل لك قادته… إذن (ياها القسمة ذاتها) ثم ثانيا الجيش السوداني كدى النخليها القوات المسلحة السودانية تعمل في إطار حكومة سمها ما شئت.. حكومة الأمر الواقع.. حكومة بورتسودان… حكومة بورت كيزان.. حكومة البرهان وحده.. . فهي الحكومة التي توفر المناخ السياسي والاقتصادي الذي تتحرك فيه هذة القوات المسلحة. ولنقل الجيش ما فارقة كتير . فهاهو عز الدين الصافي عضو وفد تفاوض الدعم السريع يتخطى بكري ويقول انهم مستعدون للتفاوض مع الحكومة السودانية إذا توفر كذا وكذا.. ثم ثالثا يا بكري وبما انكم من دعاة الحكومة المدنية لماذا لا تسعون لجمع الشمل المدني وتدعون لحوار سوداني شامل؟ تفاوضتم مع الدعم السريع وها انتم تدعون للتفاوض مع القوات المسلحة.. الجيش.. فلماذا لا تفكرون في التفاوض أو قل الحوار مع المدنيين المختلفين معكم… لا أريد أن أقول لكم العبوا بولتيكا وقولوا لكامل إدريس بما انك مدني زينا ولديك علاقات دولية مثلنا تعال نتفاوض معاك (كنتقدر) . رابعا هل لديكم تقييم للاوزان السياسية الداخلية ووزنكم بالنسبة لهم… هذا السؤال استعلامي ليس الا… فاي مجموعة أكاديمية متجردة يمكن أن تقوم بدراسة في هذا الشأن وتعطينا مقاربة معقولة… فإن كان صافي الدعم قد تجاوز بكري صمود فغدا سيظهر لنا من يتجاوزهم الاثنين ويقول يا برهان دايرين نرجع للشعب كله وبطريقة مباشرة.. لا انتقالية.. لا وثيقة.. صناديق بس ويقوم البرهان يركب رأس ويعمل انتخابات رئاسية ونقعد في معترفين وما معترفين. فاصلها الحكاية كلها جن في جن (ويا ريتني اجن وازيد في الجن) رحم الله الكحلاوي ورحمنا جميعا

عبد اللطيف البوني

حاطب ليل ٢٨ يونيو ٢٠٢٥