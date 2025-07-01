لماذا حركات دارفور كلها تتحدث عن مسألة “تحرير السودان” وتسعى لحكمه

⭕ قضية للنقاش

▪️لماذا حركات دارفور كلها تتحدث عن مسألة “تحرير السودان” وتسعى لحكمه، ولم تطرق يومًا واحدًا على “انفصال دارفور” رغم أن دارفور انضمت إلى السودان باتفاقية عام 1916م.

♦️مثلًا إن طالبت هذه الحركات بالانفصال فلا أحد يستطيع إنكار ذلك، لأن التاريخ سينصف قضيتها.

فهل عدم حديثها عن الانفصال هو أنها تملك مشروع وحدودي، رغم أنه غير بائن في اطروحات هذه الحركات التحررية ؛أم إنها تخشى تجربة (جنوب السودان) في الفشل حال الانفصال؟

▪️هل هذه الحركات تمثل قضايا أهل دارفور؟ إن كان نعم؛ فلماذا تنازلت عن حقوق أهل دارفور في “اتفاقية سلام جوبا” وتمسّكت بتمثيلها في الوزارات؟

⭕تنبيه// الحديث عن الحركات المسلحة فقط.

جنداوي