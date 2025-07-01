السودان سيحدث فيه تغيير جذري تماشيًا مع المشهد الاقليمي

▪️الأتراك ليسوا حلفاء استراتيجيون يعتمد عليهم، فالآن تواجه حكومة الدبيبة فخًا كبيرًا بعد تراجع تركيا من تسليمها شحنة أسلحة ومن بينها (مسيرات) في وقت يزور صدام حفتر اسطنبول ويجري مباحثات مع القيادة التركية.

تركيا تبحث عن مصالحها مثلها مثل غيرها من الدول رغم دعمها ووقوفها مع الدول الإسلامية إلا أنها تحتفظ بعلاقة جيدة مع (الكيان الصهيوني) ولا تساوم فيها.

▪️أما في صعيد الجوار فإن السيسي يجتمع بالبرهان وحفتر لضبط الحدود وطي أزمة المثلث.

المشهد الاقليمي سيحدث تحولات كبيرة في الأيام القادمة داخل ليبيا والسودان بأحداث متشابهة ومتسارعة تطيح ببعض المناطق فاجتماع السيسي القمة الثلاثية سبقه اجتماع ثنائي بين الإمارات ومصر وربما الاجتماع الأخير هو إنزال لموجهات القمة الثنائية

▪️التحركات الإماراتية بعد حرب إيران واسرائيل في المنطقة تنقل رسائل ثقة بأن المشهد ماعاد مثل أوقات سابقة والدليل تراجع تركيا.

زيارات وفود الوكالة الاسرائيلينة الأمريكية (الإمارات) شملت ليبيا ومصر وتشاد وجنوب السودان ولقاءات خارجية مع شخصيات سودانية تسربت هذه اللقاءات بأنها (مفاوضات).

▪️التغيير الذي أطاح بحكومة البشير كان لذات الأسباب ومن داخل كابينة القيادة ولكن المزاج الثوري والشارع كان أكثر تأثيرًا، والسودان سيحدث فيه تغيير جذري تماشيًا مع المشهد الاقليمي وتوافقًا مع برنامج المنطقة.



جنداوي