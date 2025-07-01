حسين اللابي: نزاع مليشي متجدد

في 30 مايو 2025م وجد حسين اللابي القيادي بمليشيا الدعم السريع المتمردة مقتولاً رمياً بالرصاص فى منطقة أم قرفة بشمال كردفان..

واللابي من ابناء الزريقات ويعتبر المسؤول الأكثر شهرة في استنفار أبناء المناطق الحدودية مع افريقيا الوسطي ، ولعب دوراً محورياً في جلب افواج من المرتزقة..

بعد إكتشاف الحادث تحركت اطواف من الزريقات وتم القبض على مجموعة من أبناء المسيرية ، واتهموهم بقتل اللابي ..

ورغم تدخل القيادات العسكرية للمليشيا لإخضاع المقبوض عليهم للمحاكمة ، إلا أن الرزيقات اصروا على اعدام كل من تم القبض عليهم رمياً بالرصاص دون إنتظار المحاكمات وهى الخطوة التى تبناها المدعو القائد برجو..

الأوضاع المليشيا الداخلية تزداد كل يوم تعقيداً مع استحقاقات أخرى مالية وعلاج وتسليح وراتب حربي..

ابراهيم الصديق علي

1 يوليو 2025م..