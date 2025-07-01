وفاة الدكتور عوض بابكر ،المدير السابق لمكتب الشيخ حسن الترابي

توفي اليومً،الاول من يوليو 2025م بمستشفي عطبرة الدكتور عوض بابكر ،المدير السابق لمكتب الشيخ حسن الترابي .



لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،انّا لله وإنّا إليه راجعون،اللهم ارحم أخانا عوض بابكر رحمة واسعة،وارزقه الفراديس العلا من الجنة،وأكتب له رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا،اللهم نشهد انَّه من العاملين لرفعة الدين والوطن ،وما شهدنا إلا بما علمنا،فاللهم تقبل صالح أعماله ،واعفو عن كل زلة وتقصير ،وأبدله التقصير ،حسنات وغفران ..

كان في خدمة الحركة الإسلامية ردحاً طويلاً من الزمان ،وكان الأقرب لشيخها حسن الترابي ،زمناً عزَّ فيه القرب منه،أوفى بما التزم ، فقد كان مستودع الأسرار ،كاتم الإكْنان ،وساتر الإبْطان .

وقد أورثه ذلك علماً غزيراً بعوالم الراحل الكبير،ومعلومات عن عالم الإسلام ،ظل حفيظاً عليها،وفياً لمقتضياتها،،كما ورث عن الشيخ حكمة في السياسة ،وحفظ عنه أسلوبه في الشأن العام ..

كان بيني وبينه ودٌ كبير .

كان محل اعتمادي في كثير من المعلومات عن حركات الإسلام وخاصة في دول الجوار ،سيما الأفريقية منها ،

وموضع ثقتي في تحليل الماجريات السياسية في السودان وغيره..

عوض بابكر من رموز الصدق ،وأعمدة المصداقية،وركائز الثبات على مبادئه السياسية. ومن أهل الحكمة ،وحسن الميزان وفطن الترجيح في المؤتمر الشعبي،بصوته العميق وكلماته الهادئات ،وتحليله الرصين ،ظل رمانة التوازن والاعتدال والموضوعية ،في خلافات الإسلاميين .

رحيله مُر،وفراقه موجع،ولا نقول إلَّا ما يرضي ربنا ..إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

المسلمي الكباشي