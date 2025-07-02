من أحاجي الحرب():

○ كتب: م. Nazar Alrofaie Mohammed

عندما القت الاستخبارات العسكرية القبض على الجنجويدي علاء نقد صدع رؤوسنا الناشطين ومهاويس الميديا ودعاة حقوق الإنسان. بأن اطلقوا سراح نقد وأمام هذا السيل من الشيطنة والضغوطات السياسية اطلقت الاستخبارات العسكرية المدعو علاء نقد الذي كان يتقلد وظيفة الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير قحط . لتمر الايام ونكتشف ان الاستخبارات العسكرية كان لها الحق في القبض عليه والزج به في السجون وتقديمه الي المحاكمة التي ينال فيها جزاؤه. فهاهو اليوم نقد قد صار متحدثا رسميا باسم ال دقلو وتحالفهم المسمي تأسيس. وأصبح المتحدث الرسمي باسم حميدتي بعد أن كان يدعمه من وراء لافتة تسمى تقدم الابن الشرعي لما كان يسمى بالحرية والتغيير.

ومع الوقت بدأت كل الحقائق تتكشف للعلن لتعلن ان كل هذه التشكيلات المنافقة (قحط _تقدم _ صمود) ماهي إلا حلف جنجويدي مكتمل الأركان يسبح ويكثر الحمد باسم صاحب الجزلان الكبير.