رأي ومقالات
مليشيا دقلو الإجرامية اقتحمت (خلاوي خرسي لتحفيظ القرآن الكريم)
من أحاجي الحرب ( ٢٠٢٢٣ ):
○ كتب: أ. الهادي محمد ود الامين
في انتهاك جديد يضاف لسجل ال دقلو الإجرامي اقتحمت المليشيا ( خلاوي خرسي لتحفيظ القرآن الكريم ) شرق بارا وقامت بطرد وتشريد الطلاب و المشائخ وكبار السن في مشهد تتفطر له القلوب بلا أدنى رحمة أو إنسانية أو احترام لأهل القرآن وكبار السن…
نزح المشائخ والطلبه و وصلوا إلى مكان آمن نسأل الله أن يحفظهم …
هذا ديدنهم استهداف بيوت الله ودور العبادة نهباً وسلباً وتخريباً وقتل الأئمة والمؤذنين ، ربنا ينتقم منهم وممن أعدهم وأمدهم وساندهم وعاونهم …
حفظ الله كردفان وأهلها
( ألا إنّ الله نصر الله قريب )
(وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ).
#من_أحاجي_الحرب