مليشيا دقلو الإجرامية اقتحمت (خلاوي خرسي لتحفيظ القرآن الكريم)

من أحاجي الحرب ( ٢٠٢٢٣ ):

○ كتب: أ. الهادي محمد ود الامين

في انتهاك جديد يضاف لسجل ال دقلو الإجرامي اقتحمت المليشيا ( خلاوي خرسي لتحفيظ القرآن الكريم ) شرق بارا وقامت بطرد وتشريد الطلاب و المشائخ وكبار السن في مشهد تتفطر له القلوب بلا أدنى رحمة أو إنسانية أو احترام لأهل القرآن وكبار السن…

نزح المشائخ والطلبه و وصلوا إلى مكان آمن نسأل الله أن يحفظهم …

هذا ديدنهم استهداف بيوت الله ودور العبادة نهباً وسلباً وتخريباً وقتل الأئمة والمؤذنين ، ربنا ينتقم منهم وممن أعدهم وأمدهم وساندهم وعاونهم …

حفظ الله كردفان وأهلها

( ألا إنّ الله نصر الله قريب )

(وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ).

#من_أحاجي_الحرب