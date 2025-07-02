صفعة على قفا الرجال العبطاء

> بالأمس خرج( المتخلف سياسيا ) صديق الصادق المهدى يتلو على الناس كلاما( ملتقا) (مهلهلا) فطيرا وسماها رؤية صمود للخروج من الأزمة السودانية قائلا أنهم سيرسلون هذه الرؤية العمشاء للكتلة الديمقراطية والحزب الشيوعي ولحزب البعث العربي الإشتراكي للتدارس حولها…

ثم أكد أنهم سيرسلونها إلى ( جماعة تأسيس ) والتي أحد قادتها فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي!!!! والسؤال الآن هل سيقرأ برمة رؤية صديق على أساس أنهما في حزب واحد من المفترض أنهما يمثلان رؤية الحزب؟ أم على أساس أن الأول في صمود والثاني في تأسيس؟!!!! وأنهما يتبادلان الغباء والسذاجة والسطحية ؟

> طير !!!!

حسن اسماعيل