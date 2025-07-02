إسحق أحمد فضل الله يكتب: (الحواشي…)

قلنا إن الغرب هو المتحف الأعظم للعقل المختلط،

والجيفة لا تنتظر من يشير إليها… الجيفة تعلن عن نفسها.

وأهل العقل المختلط يخاطبون الحواس الخمسة.

أول القرن، الكتابات الأعظم هي (يوليسيز)،

وهي الأعظم لأنها ترسم.

وجيمس جويس ينجح لأنه في جملة واحدة يرسم صوت القطار ورائحة القهوة وصراخ عجوز يتبول وتاريخ داخل كتاب لن يقرأه أحد… ونفس بيكاسو، واللحمة في سوق تنبول،

والألغام التي أغرقت سفن فرنسا في البسفور،

وصبي فورستر الذي يُقتل وهو يقرع الطبل وسط المعركة… و…

وعند أهل الطب وصف يشبه ذلك،

فالأطباء يسوقون العيون إلى الفتاة هذه،

والفتاة هذه التي تنظر إليك بأجفان ثقيلة وخدود متوردة، وشفاه ممتلئة، وبين الشفتين انفراجة صغيرة، كأنها ابتسامة ناقصة… الفتاة هذه التي تبدو مثيرة هي في الحقيقة ـ بالمواصفات هذه ـ هي فتاة تكامل فيها مرض السل.

الجمال في العالم الغربي هو هذا.

والفن الحديث… الخلط، الخلط… هو نسخة أخرى ترسم النفوس.

الأغاني… السينما… و… هي نسخة ترسم العالم الذي هو نوع من القيء.

الكتابات، ما يشتهر منها منذ ربع قرن، هي كتابات أمريكا الجنوبية،

والكتابات هذه تشتهر لأنها تُكتب بالكوريق،

وهي خلط بين: العسكر + السحر + الاضطهاد + الهلوسة + الجنس الذي يصبح نوعًا من الموت… ومن يضاجع فتاة يجد أنه يضاجع جثة ميتة من يومين + … + … + …

وفي السياسة، ما تحمله الأخبار معروف.

ثم حرب على امتداد العالم بين الإسلام والأديان،

والحرب هذه فيها كل عفونات الأرض.

وبعض ما يقولونه عن الكبار الآن أنهم يقولون:

:: هل لاحظتم أن كبار الساسة يظل كل واحد منهم متورد الخدود والعنق؟

قالوا: ما يحدث هو أن الطب يستخرج الآن عصيرًا من الأطفال الذين يولدون حديثًا… (ويشرحون كيف يحدث هذا)، وأن الشيوخ هؤلاء تُجرى معالجتهم بالعصير هذا…

تخريف؟

لا… فالعالم الآن يتجاوز كل ما يعرفه الشيطان…

أما نحن، فالصورة تلك التي نقلتها الكاميرا في حرب رواندا تكفي.

وفي حرب رواندا، الكاميرا تسجل مشهدًا عجيبًا.

وفي المشهد، أحد الهوتو يحمل ساطورًا وحوله آخرون،

وصف من التوتسي يقفون للذبح،

وهم يتقدمون واحدًا واحدًا،

وواحد من هؤلاء، لما كان يمشي ليُذبح، كان يحمل عمامته ـ كأنه سوداني ـ في يده…

والحديث هذا، عن الكتابة والحرب والزمن والجنون والقهوة والرسم والسحر، هو جزء من لوحة الجنون هذه.

كيف ينجو السودان من الجنون هذا؟

عندنا الإسلام والسلاح… الإسلام الذي يجب أن يعرفه العالم…

العالم الذي إن تركناه لم يتركنا…

قاتلوا.

إسحق أحمد فضل الله