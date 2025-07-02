دقلو في بابنوسة..

جمعت مليشيا الدعم السريع المتمردة أكثر من 150 عربة في منطقة عديلة ، وهناك اختفى عبدالرحيم دقلو هذه الأيام واغلب تحركاته في اب كرنكا ، وذلك لمعاودة الهجوم على الفرقة 22 بابنوسة..

وجمع عبدالرحيم كل قوة ممكنة في الضعين حتى عربات الشرطة ، ورصدت عربات متنقلة في المدينة تدعو إلى خروج كل العربات القتالية من المدينة والتوجه إلى العمليات..

بابنوسة تعتبر عقدة آل دقلو ، وخسروا فيها الكثير من الافراد والعتاد ، وما زالت محاولاتهم مستمرة.. وقد وجه عبدالرحيم بمصادرة كل اجهزة الاستارلينك في عديلة واب كارنكا وما جاورهما من قرى..

وسبق لنائب قائد المليشيا قيادة هجوم على بابنوسة قبل عام بحشود أكبر وقوة أكثر وتم تدميرهم بفضل الله..

الآن ، اعاد الكرة مجدداً ، مع هجوم آخر على الفاشر..

هذه الهجمات العسكرية ذات بعد سياسي أكثر من كونه عسكري ، وهو يأتي متزامناً مع مشروعات ما اسموه (شراكة التأسيس) حيث أقتسموا المواقع مع المتمرد الحلو..

ورغم الخسائر الكبيرة في صفوفهم إلا أن قادة المليشيا يدفعون بالمزيد من الصبية من صغار السن إلى المحرقة ، وقبل سحب الجثث واسعاف الجرحى يعادون بمجموعة اخري غير عابئين بالخسائر في الأرواح والعتاد..

حيا الله الرجال في بابنوسة..

وسدد الله الرمى وثبت الأقدام وتقبل الله الشهداء وشفا الجرحى..

ابراهيم الصديق على

2 يوليو 2025م