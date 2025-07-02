راشد دياب: في انتقال عوض بابكر هل نحن مختلفون إلى هذا الحد من الدمار والخراب !!

راشد دياب يكتب: في انتقال عوض بابكر

هل نحن مختلفون إلى هذا الحد من الدمار والخراب !!

▪️عرفت الشهيد محمد الفضل ضمن تيارات شبابية ثقافية في المؤتمر الشعبي بداية العقد الثاني من الالفية الثالثة، كان وقتها قريبا من مجموعة الإحياء والتجديد الاقرب للمنهج الاصولي في الحركة الإسلامية، حيث كانت تتوفر ايضا تيارات شبابية حداثوية خرجت قيادات إسلامية معروفة الآن؛ تواصل معي ود الفضل بعدها في إطار اهتمامه بخطة المنظومة الخالفة للترابي واذكر انه فجأة بعد رحيل الشيخ الترابي قام بتصور كتيب المنظومة – وكان وقتها سريا وغير مسموح بتداوله – قام ود الفضل بنشره في مجموعة واتساب فقامت عليه الدنيا ولكنه لم يابه لها ، ثم زاملته في قيادة تيار النهضة مع الاخ الدكتور محمد المجذوب و قصي محجوب و ياسر عبد الله وإسماعيل فرج الله وهشام محمود وحمدنالله و ياسر إمام، كان التيار – بالنسبة لنا – محاولة لإنفاذ مشروع المنظومة الخالفة، لكن محمد وانا عدنا مرة أخرى لمؤسسات المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج وبشير آدم رحمة وتزاملنا في عضوية الامانة السياسية التي كان مسؤولاً عنها الأخ عبد الوهاب سعد، في ذات الوقت كان محمد الفضل يشارك في تأسيس مركز جذور الفكري التابع للحركة الإسلامية بقيادة مولانا علي كرتي وبإشراف مباشر من الدكتور أمين حسن عمر، ويعرف الإسلاميون في السودان الشهيد ود الفضل على نطاق واسع باهتماماته الفكرية ونشاطه في برامج التدريب والتأهيل الثقافي والفكري للطلاب والشباب.

▪️أعرف أعداد كبيرة من الذين مسهم المؤتمر الشعبي بطرف منه و ساروا على هذا المنوال، لم يحصرهم (تنظيم) المؤتمر الشعبي و ما تقاعسوا يوما عن مهمة وطنية او اللحاق بركاب دعوة مجتمع أو جهاد، منهم على سبيل المثال (حليم عباس _ حسبو البيلي _طلال اسماعيل _ الناجي عبد الله _ حسين منصور _ علي جامع _ أنور شيبة _ جميل الله _ عادل عبد اللطيف _ عمار السجاد قبل أن يكلف نفسه عناء مسؤولية المؤتمر الشعبي وتجلية مواقفه بعد رحيل الترابي).

▪️لكن تجربة الأخ عوض بابكر – رحمه الله – تجربة فريدة في نوعها، ربما يقلل درجة غرابتها قربه من الشيخ الترابي وانفتاحه على معارف من الاسرار ومعارف من الأشخاص، فسوى ما أعرفه عنه من علاقات وطيدة داخل وخارج حوش الإسلاميين، تفاجأت اليوم على صفحات التواصل الإجتماعي بحجم التفاعل مع نبأ انتقاله المفاجئ للرفيق الأعلى، تجربته في تجاوز خلافات الإسلاميين رغم مرارات وفترات سجنه في معتقلات الإنقاذ تشبه آخرين على راسهم الراحل يوسف لبس، فقد نعاه الدكتور علي الحاج _ الدكتور أمين محمود _ مولانا علي كرتي وكل قيادات الصف الأول والثاني والشباب من الإسلاميين، لكن ما يثير الحيرة هو امتداد أثره داخل ما درجنا على تسميته ياليسار السوداني حتى في صف الإسلاميين الذين انتقلوا إلى هناك. وربما أكثر ما أشكل عليه هو إنحياز عدد محدود من شباب الشعبي لصفوف مليشيا الدعم السريع بعد الحرب، فكان دائما ما يوصيني بالحديث معهم لإثنائهم عن ذلك الطريق.

مقالي هذا ليس في عد مآثر الفقيد، فقد سبقني إلى ذلك كثيرين، ثم إن عبرة الفقد لا تؤهلني اللحظة لهكذا كتابة وآثرت على نفسي الإعتبار الشخصي من سيرته الذاخرة معي لاكثر من ربع قرن من الزمان، واحفظ له رفقته وضيافته وكرمه لنا أنا والأخ عمار السجاد في سواقي أخواله نواحي جنوب كسلا خلال جولة ولائية قمنا بها قبل عام ونيف.

▪️كما انه ليس من الضروري أن يكتب عن عوض بابكر بروف غندور _ دكتور نافع ا_ إبراهيم محمود _ احمد هارون _ بشير آدم رحمة _ المحبوب عبد السلام _ ياسر عرمان _ الحاج وراق _ فائز السليك _ أشرف دوشكا _ منعم بيجو _ شوقي عبد العظيم _ حسبو محمد عبد الرحمن _ عبد الحفيظ مريود _ حافظ كبير .. مع إنهم كلهم يعرفونه ويذكرون فضله، كتب عنه إبنه محمد عوض بابكر: (من كان عنده دين على والدي فليتصل بي ثم العفو والعافية) .. وكفى.

▪️بيد أن هذه السيرة والعبرة من الرحيل المفاجئ لعوض بابكر تدعونا للتفكير مرة اخرى: هل نحن مختلفون فعلا إلى حد ما لحق بهذا الوطن من دمار وخراب ؟

هل نحن فعلا منقسمون إلى هذا الحد من العداء بين يمين ويمين، ويمين ويسار؛ يسار ويسار ؟ كيزان وشيوعيين؟ إسلاميين وقحاتة !! في بلد تجد فيه زعيم الحزب الإسلامي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أشقاء من أب واحد وأم واحدة !!

▪️آخر مرة قابلت صديق يوسف بعد خروجه من سجون نظام البشير في أواخر مارس ٢٠١٩ قبل اعتصام القيادة باسبوع واحد، سألنا عنه في مسجد والده بعد صلاة العشاء نواحي زقاقات أمدرمان فدلونا على داره، كان سمته الصوفي يطغى على حديثه معنا عن لقائه مع الترابي قبيل وفاته و عن اتفاقهم معه على (البديل الديمقراطي).

▪️أخيراً فإن كان لي من شهادة شخصية على سيرة الفقيد فهي ليست اهمية كونه إسلاميا أو قريبا من الآخرين، مؤتمر شعبي مع علي الحاج أو أمين محمود، مؤتمر وطني مع ابراهيم محمود أو احمد هارون او غندور، أو حركة إسلامية مع علي كرتي، المهم إنه لم يكن يريد لهذا الوطن أن يتدمر بأيدي ابنائه، فهل نحن معتبرون !!

رحمة الله تغشاك يا عوض بابكر ..

والعفو والعافية .. يا محمد عوض بابكر.

#إنا_لله_وإنا_إليه_راجعون

راشد دياب