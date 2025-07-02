رأي ومقالات

⛔️ هل تخلى الجيش عن الفاشر ؟

2025/07/02
الحكيم
الحكيم

⛔️ هل تخلى الجيش عن الفاشر ؟
❌️❌ ️⭕️ ❌️❌️
استمعت لحديث ساذج من أحد المأجورين يندد بمشاركة قوة الحركات في الدفاع عن وسط وشمال السودان في بعض المتحركات ؛ في وقت نسي دور الجيش في الفاشر :
يجب أن نذكر الجميع ؛

اساس نجاح كل معركة خط الامداد المفتوح ؛ وهذا ما يقوم به الجيش بدءً من بورتسودان حتى وصل اليوم لكردفان بعد تضحيات عميقة وخطة جسورة.

🔀 يعرض العدو على الجيش التخلي عن الفاشر نظير ايقاف الحرب ، والانسخاب من بقية كردفان والاعتراف بدارفور دولة مستقلة ، وهذا ما ظلت ترفضه القيادة باستمرار وتعمل على منع حدوثه .
▪︎ القوات المسلحة تدافع عن #الفاشر بكثافة وهي التي تقود العمليات ، وقد تجمعت جيوش عدة فرق هنالك تقاتل بجسارة وقدمت العديد من الشهداء.

شهداء من شمال ووسط وشرق وجنوب السودان ، من كردفان وجبال النوبة و..
من المخابرات والشرطة و .. من الجعليين والمسيرية والشايقية والشكرية و النوبة و كل قبائل السودان ..
والاسماء موجودة في مقدمتهم اللواء ر. الفاضلابي شهيد نيالا.
الجيش هو الذي يسقط الذخيرة والسلاح والمؤن الطبية جوا ، واستشهد له طيارون برتب عالية في أجواء الفاشر.
تتسلل كثير من القوات للمدينة سرا

(بالنسبة لي عدت من الفاشر قبل تمرد الجنجا ب 48 ساعة فقط من رحلة دعوية كان آخر برامجها افطارا رمضانيا بالجمارك جمع بين القيادات العسكرية والشرطة حتى الجنجا .. )
▪︎▪︎الحركات المسلحة متواجدة بكثافة وصنعت فرقا كبيرا على الارض
▪︎▪︎▪︎المقاومة الشعبية والمستنفرون وهؤلاء – رجالا ونساء – ضربوا مثلا اسطوريا في الثبات.
هذا التجمع اسمه #القوات_المشتركة

وهو مستقبل السودان باذن الله
ترحموا بالله على صديقي الرائد احمد علي الفاضلابي الفاضلابي شهيد الجيش بالفاشر ، وعلى كل الشهداء
اللهم انصرهم على عدوهم يا منان

محمد هاشم الحكيم
#الحرب_انتهت_وتبقت_معارك
#الجيش_السوداني #السودان #القوات_المسلحة #معركة_الكرامة

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/07/02