المجرم عبدالرحيم دقلو ينجو من (كمين .. أرض .. جو .. أبولستك)

■ غير قابل للنفي ..

■ اليوم .. نجا المجرم عبدالرحيم دقلو من ( كمين .. أرض .. جو .. أبولستك) .. تمّ تهريبه وسط حالة هرج ومرج عمّت أجواء مناسبة تمت التغطية علي حضوره لها ومع ذلك كادت عملية قنصه أن تنجح بفارق زمن قليل ..

■ المجموعة المرافقة للمجرم دقلو هربت بعدة إتجاهات وسط ذهول عناصر التأمين والحراسة ..

■ حملة اعتقالات واسعة جرت بعد الإلغاء الإجباري للمناسبة بناحية مدينة كاس ..

■ المجرم عبدالرحيم دقلو جمع حوله عدداً من الوجوه التي كانت علي خلاف مع حميدتي وصعدت علي خشبة مسرح الجماجم والأشلاء خلال الفترة السابقة .. هذه الأيام تتصدر المشهد في تأكيد عملي علي تباعد المسافة النفسية بين زعيم العصابة ونائبه ..

عبد الماجد عبد الحميد