حبيبنا زهير عبد الفتاح . … احيطك علما علاء نقد لم يتم اعتقاله في حياته ولا مرة واحدة . … بل قام باخفاء نفسه بعد تصريح ٢٠١٩ باسم الجراحين و رفع اصحابه صوره الحرية لعلاء نقد …. ثم كررها نفسها ليقوم بعض الاطباء الغير ملمين بالحقيقة بنفس الدعاية بقصد او دون قصد ….كجزء من التعاطف الطبي البحصل حتي لو كان الدكتور مذنب …

في خبر اعتقاله ٢٠١٩ تم فتح النقاش في قروب الجراحين و اعترف انه لم يعتقل ولكنه غير معني بالرد علي الاشاعة … و انا شخصيا فتحت التقاش وكنت مصر علي تمليك الراي العام الحقيقة …. ولكن بعض الزملاء حملوني نتيجة هذا الفعل الذي يقدح في مصداقية رابطة الجراحين … ولما فعلها في المرة الاخيرة اوفدت النقابة التمهيدية د خالد الفاتح الي المدرعات لتاكد من خبر اعتقاله و مشكور خالد في نص الاشتباكات وصل المدرعات ليجد انه مكذوب عليه …بعد اسبوع ظهر علاء نقد في انجمينا وقد تحرك من امدرمان لحدي تشاد غالبا علي ظهر تاتشر دعم سريع … دي الحقيقة التي بسبها استقلت من قروب الجراحين انا وعدد من الزملاء ….لانه يفترض تملك الشعب الحقيقة عارية.

Ahmed Eltayeb Babiker

استشاري جراحة المسالك البولية والكلى: