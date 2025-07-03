رأي ومقالات

علاء نفسه لو تجرأ و بشّر أهل الشمال بمشروع الجنجويد لن يسمع إلا اللعنات

2025/07/03
930

د علاء نقد جديد على المشهد السياسى السوداني الذي تنعدم فيه المباديء و الخطوط الحمراء..لذا غاصت أقدامه في الوحل بشكل أسرع من الآخرين.

طبعا الجماعة شافو فيه “الساذج المثالي” ليتم ترقيته من ناطق رسمي باسم قحت إلى ناطق رسمي بإسم “حميدتي و الحلو” و هو يتسكع مع قادة جيوش و هو لا يمثل أحد و لا يملك أدنى ثقل جماهيري و لا يمكنه تخطي عتبة “الناطق”. هم فقط يحتاجونه ك”شمالي” يخفف وطأة المطالب العنصرية التي تنوء بها مشاريع حميدتي و الحلو؛ و هم الذين يهددون بإجتياح الشمالية صباح و مساء. و علاء نفسه لو تجرأ و بشّر أهل الشمال بمشروع الجنجويد لن يسمع إلا اللعنات.

د. عمار عباس

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/07/03