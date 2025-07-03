فيديوهات الحُجه البائنة

الفيديو ده مع بداية الحرب وقتها ( المنفسن ) علاء الدين نقد كان قاعد في أمدرمان وعامل فيها محايد وكان بيقول لا للحرب ،، الناس كانت مصدقاه وشايفه إنو زول قلبو على البلد ،، في الوقت داك علاء الدين نقد ( المنفسن ) كان بيلعب الدور المطلوب منه بكل جدارة وكان بينفذ كل مطلوبات الخطه المفترض تصور لينا مشهد الحرب ده وكأنه صراع بين إتنين على السلطه علاء الدين نقد ماكان محايد ولا لحظه ولا كان بيطالب بإيقاف الحرب عشان هو عايز كده وشايف إنو دي الحاجه الصحيحه بالعكس علاء وأمثاله من جرذان الملائش كانو بيحاولو إنقاذ المليشيا في الوقت داك بعد ما الطيران والمدفعيه حققت فيهم خسائر كبيره وأفشلت مخطط إستيلائهم على البلاد .. في الوقت داك هم ظهير أصيل وشريك أولي لكل خطوات ومحاولات الإنقلاب الفاشله القام بيها حميدt ..

الآن علاء الدين نقد الكان بيصور لينا الحرب دي بإنها صراع بين إتنين وكان بينادي بإيقافها وكان بيمثل دور الراعي الحنين على القطيع إتكشف بعد سنتين وظهر ع حقيقتوا وأعلن نفسوا ناطق رسمي لتحالف سياسي رئيسه حميدt نفسه ونائبه عبد العزيز الحلو ..

الدرس المستفاد شنو ؟

أولاً الشعب السوداني ده محظوظ وإتضح إنو مدرسه فريده وحقيقيه لأنو ما إتساق ولا إتخدع بالكلام الكان بتقول فيهو أفواه الغدر والخيانه وألسنه العماله في لحظات الوطنية الحقيقيه . كل الشعب السوداني فضل متمترس خلف الجيش ووضع ثقته في أبناءه لحدي ماربنا حقق لينا الكم الهائل من الإنتصارات العظيمه دي على أذرع المؤامرة العسكرية والسياسة الخفيه والعلنيه. الآن أبواق المليشيا وكل من دعمها ووقف خلفها وساندها وغبش الحقائق بٍقى مطارد ومشرد .. وهاهو الشعب السوداني يعود إلى دياره مرفوع الرأس منتصراً عزيزاً أبيً مغوار ..

الله أكبر عليك ياعلاء نقد ..

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد