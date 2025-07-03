سلفاكير..

تابعت أمس عودة رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميار ديت بعد زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة أمتدت عشرة ايام ، وصفت بأنها رسمية ، ووفق مصادر اعلامية من جنوب السودان لم يتم نشر أي مقابلات أو لقاءات لأنشطة الرئيس سلفاكير طيلة فترة زيارته ، ولذلك فإن الأرجح أن الزيارة ذات طابع شخصي مرتبط بصحة الرئيس ، حيث اصيب وفق مصادر متعددة بعلة في يده وقدمه اليمين..

ولهذا فإن الرئيس سلفا ظل هناك في مقابلات طبية ، رغم توترات منطقة الخليج ايام إقامته هناك..



خلال مراسم الاستقبال ، لم يظهر أى سلام بين سلفاكير سوى أول مستقبليه ، ولوح للبقية بيده فحسب ، كما أن فيديو الاستقبال لم يوفر حركة للرئيس مما يشير إلى تعثره في الحركة..

الوضع في جنوب السودان متوتر بين تصاعد الخلاف بين سلفاكير ودكتور رياك مشار ، وتبدو الأمور ضبابية والظرف الاقتصادي ضاغط..

البلاد بحاجة للحظة إدراك قبل الدخول في مرحلة لا تحمد عواقبها ، وهذا الأمر بيد أبناء جنوب السودان وحدهم ، ليس المجتمع الدولي أو الاقليمي قدرة على تدارك المخاطر ومواجهة التحديات مثل أبناء الوطن..

حفظ الله جنوب السودان واهله..



ابراهيم الصديق علي

3 يوليو 2025م