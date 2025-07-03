رأي ومقالات

علاء نقد: ماء تحت التبن

2025/07/03
إبراهيم الصديق

ما بين صورة الطبيب (الإنسان) ومدافعة المنظمات الانسانية وزملاء المهنة عن الشخص المعتقل، وفى الحقيقة أخفى نفسه ، وما بين المتمرد ، الذي تحول إلى مساند لقوات ذات طابع متوحش ، ابادت وما زال مجتمعات متعددة ، واجتاحت مدن ، ونهبت وسلبت ، هنا ، يتكشف ذلك الخيط الرفيع ما بين حسن النوايا و(الانتهازية السياسية) ، حيث يتم استغلال القيم الإنسانية لتنفيذ اجندة مريبة ترقى إلى الخيانة الوطنية ، ود.علاء نقد نموذج لذلك..
هو في حقيقة الأمر طرف صغير من شبكة ممدودة بين الداخل والخارج ، وذات ارتباطات سياسية ونشطاء ومنظمات ، ومركزها الأساسي في جوبا ، وافرعها في كمبالا ونيروبي ، ظلت تدير مصالحها خلف لافتات المنظمات والجمعيات الانسانية والطوعية وبعض الكوادر في مفاصل الدولة.. هذا سوس ينخر في جسد الأمة دون إنتباه ، اختفت بعض الاحزاب اليسارية من المشهد العام لكن اثرها واضح للعيان ، ومن بينها تشكيل تحالفات (بندقية المليشيا) في مواجهة المؤسسة العسكرية ، وهذه نقطة جوهرية في تغييرهم الجذري ، ود.علاء نقد ليس سوى ماء تحت تبن كثيف..
د.ابراهيم الصديق على
3 يوليو 2025م

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