مرفق: منشور معمر الذي يتواجد مع الجيش ويشجع ويشيد بالدعم السريع

عن الجيهة والمناطقية أتحدث👇

▪️حديث الناشط المتدثر بثوب الجيش (معمر موسى) لو قاله شخص من (دارفور أو كردفان) وهو متواجد بالمناطق الآمنة لتم اعتقاله واتهامه بأنه جنجويدي ومليشي، وهو نفس موضوع عودة الفريق شرطة الجنجويدي المليشي (عنان) خان القسم وعاد باستقبال رسمي وموائد مسؤولين في الدولة.

▪️كثير من الناشطين الذين ينتمون للمليشيا ومن بينهم (جعفر حسن) تم إخلاء سبيلهم وآخرين دخلوا بورتسودان والشمالية وعطبرة في ظل هذه الحرب وعادوا لمصر، وآخرين أوضحوا موقفهم صراحة بدعمهم للمليشيا ولم يسألهم أحد كل ذلك معروف للجميع ولكن منو البقول (أم السلطان غلفاء)؟

نعم يجب النقد وتقديم النصح ولكن بعيدًا عن المقارنة بين الجيش والمليشيا، ودس السم في العسل، قد يرى بعض الناس حديث معمر بأنه عادي ولكن هو محاولة لتقديم الخصم بأنه عادل كالمسلم الذي يقول: (اسرائيل دولة عدل وقانون) وهي مداهنة ومحاولة لتسويق الخصم رغم استعمال كلمة (مليشيا، كيان صهيوني، احتلال).

♦️مرفق: منشور معمر الذي يتواجد مع الجيش ويشجع ويشيد بالدعم السريع وهنالك دعوة قدمت له للانضمام للمليشيا من قبل مستشار حميدتي (فارس النور).

معركة الكرامة جوانبها كثيرة لبناء دولة المؤسسات وعدم التمييز.

⭕مثلاً (مصر، إثيوبيا، السعودية، الإمارات، قطر) هل يوجد معارض يستيطيع نشر مثل هذه المنشورات وهو موجود في تلك الدول دعكم عن وجوده بالقرب من محل إقامة الرئيس؟

جنداوي

🌱🇸🇩

#نصر_الله_قواتنا_المسلحة

#لا_سلم_الله_الإمارات

#معركة_الكرامة