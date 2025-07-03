حكومة حرب – حكومة واقع!!

نقدر عاليا الروح التى جاء بها الدكتور كامل ادريس ونثق في صدق نياته ومقدراته ولكن-

ولكن الوضع الحالي ليس مثالي ولن يكون!!

نحن في ظرف استثنائي ومعركة خياراتها محدودة

منذ مجيء الدكتور كامل ادريس قلت أن الأنسب للمرحلة الحالية السياسيين وليس التكنوقراط!!

الممكن اليوم إعادة تشكيل الحكومة من الحركات – يمكن مراجعة بعض الأسماء – وسياسي الكتلة الديمقراطية الداعمة للجيش مع تمثيل لمقاتلي المقاومة في الميدان بكل واجهاتها

أعلاه الممكن وان لم يكن مثاليا!!

المهم أيضا في هذه المرحلة المحافظة على وحدة كابينة القيادة(برهان +كباشي+العطا+جابر)ومن المهم جدا المحافظة على الفريق مفضل في رئاسة جهاز المخابرات (الزعيم رقم صفر )!!

ما يقرب الشهران ونحن في دوامة يجب الخروج منها والعودة لأجواء معركة الكرامة

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التحية للمرابطين في الفاشر وبابنوسة والمتجهين للعمليات في المثلث وكردفان ودارفور -الشفاء للجرحى والحياة للشهداء

بكرى المدنى