بيان صادر عن الفائزين السودانيين بقرعة الهجرة الأمريكية (اللوتري) لعامي 2025م و2026م

نحن الفائزون بقرعة الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية (اللوتري) للعامين 2025م و2026م من أبناء جمهورية السودان، نرفع هذا البيان العاجل إلى معالي وزير الخارجية، وسعادة سفير جمهورية السودان لدى واشنطن، وكافة المسؤولين في الدولة، وإلى قيادات وأعضاء الجالية السودانية في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الإعلاميين، وكل من يعنيه الأمر.

لقد كان قرار حظر إصدار التأشيرات لمواطني جمهورية السودان صادماً ومؤلماً، لما ترتب عليه من أضرار جسيمة مادية ونفسية ومعنوية، بعد أن استكملنا خلال أشهر طويلة كافة المتطلبات والإجراءات القانونية والإدارية، وبذلنا في سبيل ذلك جهداً كبيراً وتكاليف باهظة، سعياً لتحقيق حلم مشروع تحقق لنا عبر قرعة قانونية شفافة، منحتنا الحق في بناء مستقبل أفضل لنا ولأسرنا، والمساهمة في تطوير وطننا السودان.

ونؤكد نحن الفائزين في هذه القرعة استعدادنا الكامل وغير المشروط للامتثال لأي متطلبات أو إجراءات أمنية إضافية تقررها السلطات الأمريكية، من فحوصات دقيقة، أو مقابلات خاصة، أو أي اشتراطات أخرى، بما يحقق أمن وسلامة الولايات المتحدة الأمريكية وشعبها.

إننا نناشد معالي وزير الخارجية، وسعادة السفير السوداني لدى واشنطن، وكافة الجهات المعنية، بسرعة بذل الجهود والتحرك العاجل للتواصل مع الحكومة الأمريكية والجهات ذات العلاقة، أسوة بما جرى مع دول أخرى تم رفع الحظر عنها، من أجل إنهاء هذا القرار الجائر، الذي يهدد بإضاعة فرصة تاريخية لمئات الأسر السودانية، وهي فرصة لا تتكرر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها بلادنا.

كما نطالب قيادات وأعضاء الجالية السودانية في الولايات المتحدة بالقيام بدورهم الوطني والإنساني لدعم هذه القضية، وإيصال صوتنا للجهات المختصة، باعتبارها قضية وطنية عامة تهم السودان كله، ولا تخص مجموعة أفراد فحسب، وتمس حاضر ومستقبل أبناء شعبنا.

نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه خير السودان وشعبه العظيم.

صادر عن:

مجموعة الفائزين السودانيين بقرعتي الهجرة الأمريكية (اللوتري) لعامي 2025م و2026م