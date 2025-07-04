هل تُخْمَد نار القرآن فی خُرْسِی !

أوقد الشيخ محمد ود الأحمر تُقابة القرآن، فی منطقة خُرسی علی بعد (15 كلم) جنوب شرق مدينة بارا، في القرن التاسع عشر، وعُنِیَ بتحفيظ القرآن الكريم وعلومه، وخَلَفه إبنه الشيخ إدريس، ثمَّ تولَّیٰ أمر الخلوة من بعدهما الخليفة محمد ود دوليب، وبَقِيت الخلافة من بعده فی أبناٸه الدواليب الخليفة الدرديری، والخليفة جعفر والخليفة الدسوقي، فأصبحت الخلوة منذ ذلك العهد منارة لتحفيظ القرآن الكريم وعلوم الفقه والحديث واللغة والتعليم الحِرَفي بجانب دورها في المجال التربوي والإجتماعي، وظلت خلاوی خُرسي مكان تقدير الحُكام منذ عهد الشيخ عجيب المانجلك، في الدولة السنارية، ثمَّ سلاطين مملكة الفور، فأكرموا مشاٸخها وأُعفيت الخلوة من الضراٸب والعشور.

والآن يعرف كل أهل السودان القراء المشهورين من خريجي خلاوی خُرسي مثل الشيخ حسين، والشيخ الزين محمد أحمد، والشيخ المرحوم نورين وغيرهم، من الذين أحيوا ليالي رمضان الكريم فی مساجد العاصمة المثلثة بصلاة القيام بالجزء، وكانت حكومة الإنقاذ شديدة الحفاوة بالحفظة والقُراء، ولربما كان ذلك هو السبب فی الإهمال المتعمد من القحاطة الذين إزدروا القرآن الكريم فجعلوا من دار جمعية القرآن الكريم مقرَّاً للمثليين، لا لقلةٍ فی الدُور، ولكن لإهانة أعظم كتابٍ مُنزَلٍ نكايةً في عقيدة أهل السودان وذلك بإرتكابهم كبيرة لم يسبقهم عليها أحدٌ من العالمين، وستظل وصمة عار فی وجوههم حتی يرث الله الأرض ومن عليها.

واليوم تشهد مدينة بارا بولاية شمال كردفان أوضاعاً إنسانية كارثية فی ظل الإنتهاكات المتصاعدة علی يد مليشيا آل دقلو بحق المواطنين هناك، وقد قامت المليشيا المجرمة بتصفية ثلاثة من عناصرها في حي دربي جنوب شرق المدينة، بينهم القيادي الميداني المعروف بود أبو نار وذلك بعد مشاركتهم في أعمال الفوضىٰ والنهب التي شهدها حي القوز، ومثله فی كل القرى المحيطة بمدينة بارا التي تعرضت لاقتحامات متكررة أسفرت عن تهجير واسع لآلاف المواطنين ونهب شامل للممتلكات، في وقت فرضت فيه المليشيا حصاراً مطبقاً أدى إلى توقف حركة النقل والتجارة، ومنعت خروج أي مركبات تجارية أو سفرية من المدينة.

في إنتهاك جديد أفادت المصادر [أن مليشيا آل دقلو الإرهابية قد اقتحمت خلاوي خرسي لتحفيظ القرآن الكريم] فأقدمت على طرد وتشريد الطلاب والمشائخ وكبار السن دون أی اعتبار لحرمة بيوت الله أو مكانة القرآن وأهل القرآن. ووصف شهود عيان المشهد، بأنه مُؤلم ومُفجع، حيث فرّ الجميع إلى مناطق أكثر أمانًا وسط ظروف إنسانية صعبة.حتی أن جلب المياه وحطب الوقود تحول إلى مخاطرة يومية، إذ يتعرض السكان للإعتداء والضرب من عناصر المليشيا بحجة تعاونهم مع الطيران العسكري. ونتيجة لهذا الوضع، أُضطر الأهالي لاستخدام أثاثهم المنزلی المصنوع من الخشب لإعداد الطعام،وأن آلاف المزارعين تم تهجيرهم قسرياً من قراهم في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية لولاية شمال كردفان.

حاشا لله أن تُطفأ نار القرآن التي ظلت متقدةً لأكثر من قرنين من الزمان في تلك البقعة الطاهرة، وفي أعيننا ماء، و نحن علی وجه هذه الأرض، ومن لم تحرِّكه إنتهاكات وفظاٸع المليشيا المجرمة علی مدی سنتين كالِحتين ولم ينتفض غضباً وغِيرةً علی الأرض والعِرض فليس إنساناً، رجلاً كان أم إمرأة، أمَّا من يسكت علی إنتهاك حُرمات الله، وتدنيس القرآن الكريم وتقتيل المشاٸخ وتشريد الحيران وإطفاء تقابة القرآن، فعليه أن يُراجع إسلامه إبتداءً،فقد انقضی زمان المعجزات فلن يُنزِل الله ملاٸكة من السماء لتقاتل الجنجويد، فهذا من أوجب واجباتنا وقد آتانا الله من القوة ومن رباط الخيل ومن القادة العالمين بفنون الحرب والقتال ما يجعل كلمة الذين كفروا هي السفلیٰ وكلمة الله هي العليا ..

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

﴿إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدۡ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذۡ أَخۡرَجَهُ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ ثَانِیَ ٱثۡنَیۡنِ إِذۡ هُمَا فِی ٱلۡغَارِ إِذۡ یَقُولُ لِصَـٰحِبِهِۦ لَا تَحۡزَنۡ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَاۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِینَتَهُۥ عَلَیۡهِ وَأَیَّدَهُۥ بِجُنُودࣲ لَّمۡ تَرَوۡهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ ٱلسُّفۡلَىٰۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِیَ ٱلۡعُلۡیَاۗ وَٱللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴾ [التوبة ٤٠]

-النصر لجيشنا الباسل.

-العزة والمنعة لشعبنا المفاتل.

-الخزی والعار لأعداٸنا وللعملاء

محجوب فضل بدري