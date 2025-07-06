الأردن.. قرار تقليل حصص التربية الإسلامية

المكان : وزارة التربية والتعليم / قاعة ذوقان الهنداوي .

الزمان :الساعة التاسعة صباحا يوم 25/6/2025

اجتمعت لجنة التخطيط المكونة من ثلاث سيدات يسبق اسم كل واحدة منهن حرف ( د ) يعني دكتوراه بشو ؟؟ ومن أي جامعة ؟؟ مابعرف ؟؟ لكن نفسي اعرف فمصدر حرف الدال يشرح الحال.

المهم اجتمعت اللجنة وترأس الاجتماع صاحب المعالي والرفعة والأستاذية وزير التربية والتعليم ليشرف بنفسه على أمر جلل وقرار مهم يرفع به شأن التعليم والتربية في البلد ،، فمن ذا الذي سيقول لا في حضرة السيد الوزير الذي ( ما قال لا قط إلا في تشهده ،، لولا التشهد كانت لأوه نعم ).

القرار كان (تقليل حصص مبحث التربية الإسلامية للصف الحادي عشر وزيادة حصص مبحث تاريخ الأردن ).

بارك الله فيك يا دكتور عزمي ، وجزاك عن أمة الاسلام خيرا الجزاء وجعل قرارك في ميزان أعمالك ثقيلا .

لدي القليل من الكلام ،، اذ احب ان اقول ان تغطية وتجميل التوجه بتقليل حصص التربية الإسلامية بستارة زيادة حصص مبحث تاريخ الاردن ، حركة غير ذكية وغير موفقة ومكشوفة بهدف إسكات أي اعتراض على القرار الأخطر.

وأحب أنعاش ذاكرة السيد الوزير بأن عدونا المحتل للقدس يتوسع في المدارس الدينية، وجنوده يحملون في جيوبهم تعاليم الحاخامات والنصوص التلمودية جنبا الى جنب مع ذخائر الرشاشات، وهناك كتائب خاصة من الجند التلموديين تمعن قتلا في أهلنا الغزيين.

واحب ان اقول أن الواجب علينا زيادة حصص التربية الإسلامية والتوسع في شرح نتائج معركتي مؤتة واليرموك ، والتوسع في شرح غدر اليهود برسول الله ونكثهم للعهود.

لدي فيديو قصير لطالبة إسرائيلية بمستوى الصف الحادي عشر تتحدث عن نبوءة السيطرة على الاردن ، ولو عندي هاتف السيد الوزير لكنت ارسلت له ليقلق قليلا.

ايها السيد الوزير لا أرغب في إساءة الظن في قرارك أبعد مما سبق ولكنني لن اقتنع أنه قرار ذاتي مهني صرف ، واعجب من لجنة تضم ثلاث دكتورات لا تقول واحدة منهن لا ، حتى لو بأغنية أو موال حزين من اغنية محمد عبده ( لا لا لا لاتردين الرسايل ايش أسوي بالورق )) ، وعند الله يجتمع الخصوم.

محمد الصبيحي – وكالة عمون الإخبارية

