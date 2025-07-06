المدنية المفتري عليها

بعد أن دخلت الجماعة التي تتحدث و كأنها الممثل الوحيد للمدنية الديمقراطية في السودان في مازق تناقضاتها التي تنتهي استدعت حيلة تصور كل راي مخالف لتلفيقاتها بانه بالضرورة صوت ه معادي للمدنية والديمقراطية. وفي هذا تطفيف لا يختلف عن تطفيف غلاة المتعصبين بالدين الذين صوروا أي مخالف لموقفهم بأنه بالضرورة عدو للإسلام .

ولكن تطفيف الوكلاء الحصريين للديمقراطية هذا لا يفاجئ بالنظر إلي تحور خطاب المدنية السودانية إلي ديانة جوهرها تبعية عمياء تسجد صلاة وسجودا للأجنبي وتبرر كل عدوانه علي الشعب بلسان كمبرادوري مبين.

ولكن شاء مكر الزمان أن ينضم نصف الجماعة إلي حكومة جنجويد مدعومين من الخارج. ولا أعتقد أنهم تجنجووا فجاة أو عضتهم نملة فصاروا جنجويدا وانضموا إلي حكومة أب كيعان. لا بد أنهم كانوا دائما جنجويد ولكن داسينها.

وهذا معناه أن الخلاف في الراي مع من عينوا أنفسهم وكيلا حصريا للمدنية الديمقراطية السودانية لا يعني بالضرورة رفضا للمدنية لان الوقوف بحزم ضد مليشيا الإغتصاب المسلحة هو قمة المدنية، ويشمل ذلك الرفض نقد أبواقها السياسية والمتحالفين معها علنا وسرا. كما أن المدنية تعني سلطة الشعب علي حياته السياسية وهذا بالضرورة يعني رفض التدخل الأجنبي الغليظ بالمال والسلاح. المدنية تعني حق الشعب السوداني في تقرير مصيره وحسمه لصراعاته الداخلية بدون تدخل أجنبي لاي سبب من الأسباب.

من هذا يتضح أن جماعة من مدعي المدنية هم أعدي أعداءها نسبة لتحالفهم مع ميليشيا الإجرام حتي قبل إنضمام نصفهم إلي حكومة الجنجويد. كما أن في بحثهم العلني الذي لا ينقطع عن تدخل أجنبي يعيدهم إلي السلطة كفر يسب المدنية بدعوتهم المستمرة بفخر للأجنبى الطامع أو المرتشيب للوصايا علي الشعب السوداني.

معتصم اقرع