آية الله عبد الفتاح البرهان

بعد سلسلة من الهزائم المتلاحقة في أجزاء مختلفة من السودان، غيّر تحالف الجنجويد استراتيجيته نحو هدف تسهيل التدخل الأجنبي المكثف لتحريك البندول السياسي لصالحه.

التكتيك الأخير الذي تبناه تحالف الجنجويد هو فبركة علاقة بين الحكومة السودانية وإيران أو أو المبالغة في تصويرها. الهدف واضح، وهو دعوة أعداء إيران للهجوم علي السودان بنفس الطريقة التي فعلوها مع إيران. وبالطبع سوف تملأ الأبواق الجنجويدية – العلنية والمتظاهرة بالحياد – وسائل الإعلام بدعاية كاذبة عن علاقة عميقة بين الحكومة السودانية، في الماضي والحاضر، مع إيران.

معتصم اقرع